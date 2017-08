Pronostico Roma Siviglia/ Le scommesse e le quote della partita

Pronostici Roma Siviglia (LaPresse)

PRONOSTICI ROMA SIVIGLIA: LE SCOMMESSE E LE QUOTE PER LA PARTITA (AMICHEVOLE)- Roma Siviglia sarà il primo test in terza spagnola per la squadra di Eusebio Di Francesco che già il prossimo 13 agosto affronterà il Celta Vigo come ultimo banco di prova estivo per i giallorossi prima dell’inizio ufficiale della stagione 2017-2018. La partita è in programma questa sera 10 agosto 2017 alle ore 22.00 allo stadio Sanchez-Pizjuan ed è valevole per il Torneo estivo Antonio Puerta: ma cosa ci dicono i pronostici di questo test match? La sfida di questa sera di fatto si annuncia molto aperta: la Roma di Di Francesco non si è presentata in spagna a rosa completa, anche se gli elementi forse più decisivi vi sono tutti: non manca Manolas ritornato in gruppo dopo l’infortunio alla spalla solo pochi giorni fa e regolarmente convocato dal tecnico. Di contro per i giallorossi di trovano una formazione che ci teine davvero a fare bene in casa e chiudere una stagione estiva piena di alti e bassi, specialmente in un’occasione così cara a tanti, tifosi e giocatori.

Tenuto conto del fattore campo, anche considerare i dati sullo stato di forma non ci è troppo d’aiuto per stilare un preciso pronostico: possiamo comunque considerare quanto fatto da Roma e Siviglia negli ultimi 5 incontri disputati. Nel periodo considerato il club spagnolo nei test match estivi ha raccolto 2 vittorie e due sconfitte, queste rimediate contro Kashima e Southampton (questa solo lo scorso 5 agosto). A confronto la Roma ha realizzato 2 sconfitte e tre successi, ma uno di questi è stato realizzato per 8-0 contro il Pinzolo, nel corso del classico ritiro estivo. Dati questi fattori pare che il pronostico possa pesare leggermente a favore del Siviglia: il portale di scommesse sportive bet 356 ha infatti dato nell’1x2 la quota di 2.37 per il successo spagnolo, con il 2.50 fissato invece per l’affermazione giallorossa, con il pareggio invece dato a 3.40.

