Roma Siviglia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Roma-Siviglia: qui l'argentino Diego Perotti, 29 anni (LAPRESSE)

Altra amichevole di prestigio per la Roma col Siviglia: stasera, giovedì 10 agosto 2017, la formazione giallorossa allenata da mister Eusebio Di Francesco scende in campo allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, per il trofeo dedicato all’ex giocatore biancorosso Antonio Puerta. Orario spagnolo per l’inizio della partita che comincerà alle 22:00. ROMA-SIVIGLIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV DELLA PARTITA

L’amichevole precampionato tra Roma e Siviglia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (numero 201), Super Calcio HD (n.206) e Calcio 2 HD (252): telecronaca dalle ore 22:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai due pacchetti il codice per l’acquisto in pay-per-view è 406965.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Come la Roma anche il Siviglia ha da poco cambiato allenatore, salutando l’argentino Jorge Sampaoli (passato alla guida della nazionale albiceleste) ed ingaggiando l’ex Celta Vigo Eduardo Berizzo, che ha firmato un contratto biennale. Il nuovo mister dovrebbe mantenere il modulo 4-2-3-1 impiegato dal suo precedessore: contro i giallorossi dovrebbero giocare Sergio Rico in porta, l’ex romanista Kjaer e Lenglet a protezione dell’area di rigore, Mercado come terzino destro ed Escudero sulla corsia mancina. A centrocampo il danese Krohn-Dehli e l’argentino Guido Pizarro, con il ‘figliol prodigo’ Ever Banega più avanzato sulla trequarti; le ali saranno probabilmente Jesus Navas, altro cavallo di ritorno e Sarabia, per il ruolo di punta avanzata invece chance per l’ex sampdoriano Luis Muriel che se la gioca con il franco-marocchino Ben Yedder.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI

L’amichevole di questa sera si presenta equilibrata, come confermano le valutazioni dei bookmaker: su snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria del Siviglia a quota 2,40, poi il segno X per il pareggio a 3,40 e il segno 2 per il successo della Roma a 2,55, capitolini che partono quindi leggermente sfavoriti. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,25), Over (1,53), Gol (1,43) e NoGol (2,50). In caso di parità dopo i tempi regolamentari Roma e Siviglia procederanno direttamente con i calci di rigore, per assegnare il trofeo intitolato ad Antonio Puerta. Quanto alle probabili formazioni, Di Francesco dovrebbe schierare un undici iniziale simile a quello teoricamente titolare. Davanti al portiere brasiliano Alisson previsti i difensori centrali Fazio e Juan Jesus, mentre Bruno Peres e Kolarov saranno gli esterni bassi. A metacampo De Rossi fiancheggiato da Strootman e Nainggolan, mentre nel tridente d’attacco il centravanti Dzeko sarà supportato da Defrel e Perotti.

PER ROMA E SIVIGLIA, MOLTO PIU' DI UNA AMICHEVOLE

Test significativo per la Roma di Eusebio Di Francesco, quando mancano ormai 10 giorni all’esordio nel nuovo campionato di Serie A: domenica 20 agosto infatti i giallorossi saranno di scena sull’insidioso campo dell’Atalanta, nel match delle ore 18:00. Per settimana prossima è invece previsto il debutto ufficiale del Siviglia, che farà visita ai turchi del Basaksehir nell’andata del turno playoff di Champions League. L’amichevole odierna si presenta quindi probante per entrambe le squadre, in particolare per gli andalusi che vorranno inoltre onorare la memoria del loro ex capitano Antonio Puerta, morto il 25 agosto 2007 a soli 22 anni (era un promettente esterno sinistro).

Per i giallorossi si tratta della sesta amichevole nel precampionato 2017: ne seguirà un’altra contro il Celta Vigo nella serata di domenica (13 agosto, ore 19:30), a completare il mini tour in terra ispanica. Al Ramon Sanchez Pizjuan serata da ex per tre: il nuovo direttore sportivo della Roma, lo spagnolo Monchi, è stato portiere e poi validissimo dirigente del Siviglia mentre gli argentini Diego Perotti e Federico Fazio hanno giocato in Andalusia negli anni scorsi, entrambi tra il 2007 e il 2014 (il difensore è poi ripassato dal Pizjuan nel 2016).

