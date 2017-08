Schick all'Inter? / Calciomercato live: Spalletti studia una nuova disposizione tattica?

Patrik Schick (LaPresse)

L’Inter e Schick si sono avvicinati moltissimo nelle ultime ore. Una volta che l’attaccante della Sampdoria ha superato le visite mediche approfondite per accertare al meglio i discorsi legati ad una presuntazione malformazione cardiaca, il club di corso Vittorio Emanuele è tornato all’assalto. Rimangono ancora dei dettagli, ma quella fra Samp e Inter sembrerebbe un’operazione in discesa, che potrebbe chiudersi molto probabilmente la prossima settimana, se non già durante il weekend. A questo punto la domanda sorge spontanea: dove giocherà Schick? Tenendo conto che il giovane talento dell’est Europa è una prima punta, e a Genova ha sempre fatto la boa d’attacco, non è da escludere che lo stesso possa accomodarsi in panchina, visto che il titolare indiscusso è capitan Mauro Icardi. E' vero anche, però, che i nerazzurri non faranno le coppe la prossima stagione, e di conseguenza non è da escludere che Luciano Spalletti decida di studiare una nuova disposizione tattica per il calciatore della Sampdoria, magari schierandolo alle spalle di Icardi in uno spregiudicato 4-2-3-1 con Perisic largo a sinistra e Candreva a destra. Del resto, anche i campioni d’Italia della Juventus sono molto sbilanciati davanti, con Higuain prima punta, e il trio Mandzukic, Dybala e Douglas Costa alle spalle. Ovviamente Schick dovrà avere tempo a disposizione per adattarsi a questo nuovo ruolo, e soprattutto, dovrà entrare nell’ottica di sacrificarsi a copertura della propria difesa. (Agg. di Davide Giancristofaro)

SCHICK ALL’INTER? CALCIOMERCATO LIVE: VISITE MEDICHE OK, SI CHIUDE?

OPERAZIONE IN CHIUSURA

Patrik Schick sta bene, oggi otterrà l’idoneità e di conseguenza l’affare di calciomercato che dovrebbe portarlo all’Inter può avere il via libera. L’estate vissuta dal talento ceco della Sampdoria è incredibile, degna di un romanzo: praticamente venduto dai blucerchiati alla Juventus, nel corso delle visite mediche effettuate il 22 giugno era però emersa un’aritmia cardiaca che ha bloccato tutto. I bianconeri hanno raffreddato il loro interesse e quindi ecco il sorpasso da parte dell’Inter, altra società che era da tempo sulle tracce di Schick, ma che sembrava avere perso il braccio di ferro con la Juventus. Per molte settimane la situazione è diventata un vero e proprio tormentone, adesso il punto più importante è stato risolto. Le nuove visite mediche, effettuate presso il Centro cardiologico Monzino di Milano, hanno detto che l’aritmia è stata risolta, tanto che il medico sociale della Sampdoria Amedeo Baldari ha potuto dire con estrema chiarezza: “Non c’è alcuna malattia cardiaca, il ragazzo sta bene”.

I DETTAGLI ECONOMICI DELL'AFFARE

Uscita di scena la Juventus, a questo punto per Patrik Schick restano due possibili strade: rimanere alla Sampdoria oppure passare all’Inter. I nerazzurri hanno pronta un’offerta da 30 milioni (pagabili in tre rate) per la Sampdoria e uno stipendio da 1,5 milioni di euro a salire per il giocatore, nel quadro di un contratto che avrà durata quinquennale. La Roma non sembra in grado di inserirsi, anche se ricevesse un no definitivo per Riyad Mahrez, l’ottimismo è dunque grande nella società nerazzurra, mentre i tifosi sognano di fare il colpaccio con un giocatore che era praticamente già della Juventus. L’unico problema è che la Sampdoria vorrebbe tenere il giocatore a Genova almeno fino a gennaio, visto che quanto è successo nelle ultime settimane ha reso difficile trovare un sostituto: le parti dunque devono ancora trovare un accordo definitivo, che però appare ormai vicinissimo.

