Kevin Strootman, Roma - LaPresse

E’ successo di nuovo: da semplice boutade si è passati ad una vera e propria trattativa di calciomercato. Il riferimento, come avrete intuito, è ovviamente all’interesse della Juventus nei confronti del centrocampista della Roma, Kevin Strootman. Non si tratta di un semplice sondaggio, ma di qualcosa di realmente concreto al punto che in corso Galileo Ferraris sarebbero pronti a sfoderare gli armamenti pesanti. I campioni d’Italia in carica sarebbero partiti con una prima proposta da 30 milioni di euro, giusto per sondare il terreno, e se dovessero capire che l’operazione sia fattibile, a quel punto sarebbe pronto un rilancio di altri 10 milioni, per una proposta totale da 40. La Roma, in realtà, ne vorrebbe 45, come da clausola rescissoria (ricordiamo però non attivabile ad agosto), ma ovviamente potrebbe concedere un piccolo sconto, magari sotto forma di bonus.

STROOTMAN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, MAROTTA FA SUL SERIO: PRONTO IL RILANCIO

CON STROOTMAN CENTROCAMPO ESAGERATO

La sensazione circolante è che i vice-campioni d’Europa attendino un segnale dallo stesso Strootman, visto che dovrà essere lui a chiedere la cessione, favorendo di conseguenza il suo sbarco a Vinovo. Il tutto è molto complesso anche perché il nazionale olandese ex PSV Eindhoven, non vorrebbe rompere con l’ambiente giallorosso, che lo ha sempre amato e coccolato, e preferirebbe una cessione soft piuttosto che un brusco addio. La cosa certa è che Strootman è nei piani della Juventus, pronta a costituire un centrocampo di livello mondiale con Pjanic, appunto l’orange, e uno fra Marchisio e Khedira. Un reparto di mezzo in grado di competere praticamente con chiunque in Europa, al di fuori forse del Real Madrid. Non ci resta quindi che attendere i prossimi giorni, con la settimana post Supercoppa Europea che sarà rovente da questo punto di vista: si capirà se l’operazione si farà o meno.

© Riproduzione Riservata.