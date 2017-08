VIDEO/ Milan-Betis (1-2) gol e highlights della partita: segna Andrè Silva su rigore

Video Milan-Betis, Vincenzo Montella - La Presse

VIDEO MILAN-BETIS (2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA - Allo stadio Massimino di Catania si è archiviata con una sconfitta la pre-season del Milan che contro il Betis Balompié ha disputato l'ultimo test match prima dell'inizio del campionato e dei play-off di Europa League contro lo Shkendija, la formazione spagnola allenata da Quique Setién ha prevalso per 2 a 1. Prima uscita da titolare con la fascia di capitano per Leo Bonucci accolto dagli applausi del pubblico al suo ingresso in campo, i rossoneri partono forte e sfiorano subito il gol con André Silva e Borini, il Betis risponde con Camarasa che non trova la porta di Storari. Al 12' interviene per la prima volta il VAR quando Doveri, dopo aver inizialmente convalidato il gol di André Silva, lo annulla dopo aver preso atto del tocco di Antonelli che mette in offside l'attaccante portoghese. Prima dell'intervallo Gimenez salva su Calabria mentre Calhanoglu, una volta entrato in area, calcia col piede sbagliato spedendo la palla sul fondo a debita distanza dallo specchio della porta. Nella ripresa si rinnova il duello tra André Silva e Gimenez con l'estremo difensore del Betis che stasera sembra insuperabile, a sorpresa sarà la compagine spagnola a passare in vantaggio con il capolavoro di Fabian Ruiz che da fuori area fa partire un sinistro imprendibile per Antonio Donnarumma col pallone che si infila sotto la traversa. La reazione del Milan non si fa attendere, a un quarto d'ora dal novantesimo Joaquin (ex-Fiorentina) trascina a terra Gustavo Gomez, Doveri vede tutto e indica il dischetto, dagli undici metri André Silva non sbaglia e pareggia i conti. L'1-1 sembra scritto ma proprio a ridosso del novantesimo Joaquin sfiora il gol su calcio di punizione, Antonio Donnarumma è bravo a togliere il pallone dell'angolino ma il direttore di gara usa nuovamente il VAR accorgendosi di una deviazione col braccio largo da parte di Calhanoglu che si trovava all'interno dell'area di rigore, questa volta il penalty è per il Betis, trasformato impeccabilmente da Sanabria che fissa il punteggio sul 2 a 1. Se queste sono le premesse, il VAR potrebbe diventare uno dei protagonisti indiscussi della stagione 2017-18 ormai alle porte.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Rete 4 l'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, è intervenuto e non ha potuto fare a meno di parlare del VAR: "Non voglio entrare nel dettaglio sugli episodi, sicuramente dovremo abituarci a questa nuova tecnologia e alle continue interruzioni, mi fido della buonafede dell'arbitro che ha avuto modo di visionare le immagini e dunque ha preso le decisioni che riteneva giuste. A prescindere dal risultato non mi posso lamentare, sul piano del gioco la squadra non mi è dispiaciuta anche se dobbiamo migliorare in fase di finalizzazione. Calhanoglu e André Silva provengono da campionati esteri, devono ancora adattarsi al calcio italiano ma il loro potenziale è enorme".

Le parole di Ignazio Abate, difensore del Milan, ai microfoni di Premium Sport: "Siamo ancora in una fase sperimentale del VAR, i due episodi ci hanno danneggiato ma la sensazione è che il gioco si fermi troppo a lungo, vedremo come si evolverà il tutto. C'è da dire che nei giorni scorsi a Milanello abbiamo caricato tanto e quindi è normale che le gambe non girino come vorremmo, ritengo che la squadra abbia disputato comunque una buona gara creando almeno cinque palle gol, oggi il risultato contava relativamente". (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.