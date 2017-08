Atalanta Valencia/ Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Atalanta-Valencia: qui l'argentino Alejandro Gomez, 29 anni (LAPRESSE)

Prosegue l’intesa estate dell’Atalanta, che tra campo e calciomercato sta lavorando per poter affrontare al meglio la nuova stagione: venerdì 11 agosto 2017 i nerazzurri saranno ospiti del Valencia allo stadio Mestalla, per la quarantacinquesima edizione del Trofeo Naranja che si disputa con cadenza annuale. Fischio d’inizio del match in programma alle ore 21:30.

L’amichevole precampionato tra Atalanta e Valencia non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

PROBABILI FORMAZIONI

Per i tifosi della Dea l’estate 2017 ha portato tante novità in termini di acquisti: mister Gasperini dal canto suo sta cercando di trovare la quadra e portare il gruppo nelle migliori condizioni possibili verso il debutto in campionato. Dovendo giocare anche domani, il tecnico atalantino ruoterà le forze a sua disposizione ma contro il Valencia dovrebbe proporre una formazione competitiva, quindi simile a quella titolare. Si può prevedere un 3-4-2-1 con Etrit Berisha in porta e in difesa Toloi, l’argentino Paolino e Andrea Masiello. A centrocampo Cristante e Freuler, sulle fasce il belga Castagne e Spinazzola e nel pacchetto offensivo la coppia Papu Gomez-Kurtic alle spalle del centravanti Petagna.

Nel match successivo con il Venezia troveranno spazio i giocatori meno impiegati allo stadio Mestalla; tra questi probabilmente anche il difensore Mattia Caldara, appena rientrato in gruppo dopo il fastidio al tendine accusato nei giorni scorsi. Il Valencia, dopo il deludente dodicesimo posto nell’ultima travagliata stagione, ha puntato sul nuovo allenatore Marcelino per tornare nell’élite del calcio spagnolo. L’ex tecnico del Villarreal è chiamato a rilanciare una squadra che dalla stagione 2012-2013 non è più salita oltre la quinta posizione nel campionato nazionale.

Contro l’Atalanta i ‘Pipistrelli’ dovrebbero schierarsi con il modulo 4-2-3-1: in porta l’ex juventino Neto, in difesa da destra a sinistra il portoghese Joao Cancelo, il tunisino Abdennour, l’argentino Garay e José Gayà. A metacampo Dani Parejo e il serbo Nemanja Maksimovic, uno degli acquisti di questo mercato; sulla trequarti il cileno Orellana, Rodrigo e Santi Mina e nel ruolo di centravanti l’ex Juve e Sassuolo Simone Zaza, che al Mestalla ha ritrovato la verve perduta in Premier League.

GLI ULTIMI 2 TEST PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMPIONATO

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini tornerà in campo già nella giornata di domani (sabato 12 agosto) per affrontare il Venezia, neopromosso in Serie B ed allenato dall’ex atalantino Pippo Inzaghi, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia (inizio ore 17:00). Per domenica 20 è previsto invece l’esordio ufficiale in campionato: nella prima giornata l’avversario sarà la Roma di Eusebio Di Francesco (ore 18:00). Il Trofeo Naranja chiude il ciclo di amichevoli internazionali dell’Atalanta, che nei giorni scorsi ha affrontato anche i francesi del Lille (vittoria per 1-0) e i tedeschi del Borussia Dortmund, sconfitti con lo stesso punteggio nella località austriaca di Altach.

