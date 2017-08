Atp Montreal & Wta Toronto / Rogers Cup 2017 diretta Federer-Bautista info streaming video e tv

Roger Federer (Foto Lapresse)

DIRETTA ROGERS CUP: PROGRAMMA INCONTRI, INFO STREAMING E ORARI

Siamo giunti ai quarti di finale della Rogers Cup 2017, il massimo torneo canadese di tennis, che si divide fra due città, in ossequio alle due anime del Canada. Ecco dunque il torneo Atp Montreal 2017 e il Wta Toronto 2017. Cominciando dal torneo maschile, la notizia arrivata nella notte italiana è che Rafa Nadal ha perso contro il canadese di origini russe Denis Shapovalov: niente numero 1 del mondo, almeno per questa settimana, svanisce anche la prospettiva di una finale con Roger Federer, che invece ha vinto contro lo spagnolo David Ferrer ed è a questo punto il grande favorito per la conquista del titolo del sesto torneo Masters 1000 della stagione, che apre la grande estate sul cemento nordamericano.

IL PROGRAMMA DEI QUARTI

Oggi dunque è il giorno dei quarti di finale, nei quali Roger Federer affronterà un altro spagnolo, Roberto Bautista Agut, avendo ancora una volta dalla propria parte il favore dei pronostici. Dalla stessa parte del tabellone ci sarà una sfida impronosticabile alla vigilia del torneo, quella fra l’olandese Robin Haase e l’argentino Diego Schwartzman, nessuno dei quali era testa di serie all’inizio del torneo. Anche dall’altra parte del tabellone le sorprese non mancano e l’unica testa di serie superstite è il tedesco Alexander Zverev, che dovrà affrontare il sudafricano Kevin Anderson. Altro quarto decisamente imprevedibile è quello che metterà di fronte il francese Adrian Mannarino al giustiziere di Nadal, Denis Shapovalov.

WTA TORONTO

Per quanto riguarda il torneo femminile, che si disputa quest’anno a Toronto, bisogna dire che invece in questo caso le big saranno ancora quasi tutte in corsa. Nel programma spiccano dunque due quarti di lusso: la ceca Karolina Pliskova affronterà la danese Caroline Wozniacki, mentre la spagnola Garbine Muguruza dovrà vedersela con l’ucraina Elina Svitolina. Ancora in corsa pure la rumena Simona Halep, che in questi quarti di finale dovrà sfidare la francese Caroline Garcia. Infine la sfida meno blasonata, quella che metterà di fronte l’altra ceca Lucie Safarova all’americana Sloane Stephens.

TENNIS IN DIRETTA TV

Dove sarà possibile seguire queste partite di tennis? Per quanto riguarda l'ATP Montreal 2017 la risposta è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell'anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato i due canali più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport 2 (canale 202). Collegamento a partire dalle ore 18.30 italiane, cioè le 12.30 canadesi. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, l'appuntamento è sempre a partire dalle ore 18:30 italiane ma su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 di Sky.

