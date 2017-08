Calendario Serie C 2018/ Sorteggio diretta streaming video e orario tv: le giornate e le partite (oggi)

Diretta sorteggio calendario Serie C - LaPresse

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE C INFO STREAMING VIDEO E TV: TUTTE LE GIORNATE E LE PARTITE (OGGI 11 AGOSTO) - Il sorteggio del calendario Serie C 2017-2018 caratterizzerà la serata di oggi, venerdì 11 agosto 2017, quando a partire dalle ore 18.00 sarà svelato il cammino delle 56 squadre che quest’anno daranno vita al campionato di terza serie del calcio italiano, che presenterà diverse novità. Resta intatto il format su tre gironi e la divisione geografica: le squadre del versante occidentale del Centro-Nord nel girone A, nel B quelle del versante orientale sempre del Centro-Nord, il Sud invece compatto nel girone C. Tante cose però sono cambiate, a cominciare dal ritorno allo storico nome di Serie C, che manda in pensione la Lega Pro; soprattutto, le squadre sono calate da 60 a 56, perché è stato operato un solo ripescaggio a fronte di cinque formazioni che non sono riuscite ad iscriversi: di conseguenza solo il girone A avrà 20 squadre, mentre il B e il C saranno formati da 18 compagini ciascuno.

Il momento del sorteggio del calendario è sempre entusiasmante e particolarmente atteso da parte dei tifosi che attendono di segnare le date delle sfide più attese, come ad esempio i derby fra squadre della stessa regione, sentitissimi soprattutto al Sud (ma spesso anche altrove) e più in generale iniziano a capire quale sarà il percorso della squadra del cuore in un campionato lungo e difficile. Gli allenatori invece di solito si sbilanciano di meno, rifugiandosi spesso nel classico commento “Tanto dobbiamo affrontarle tutte” - vero, dal momento che la vera discriminante sarà lo stato di forma delle squadre nel momento in cui si affronteranno, però l’attesa per scoprire il calendario resta comunque molto grande.

Naturalmente si tratterà di un sorteggio integrale: verranno infatti svelate tutte le giornate che comporranno il calendario del campionato, 38 per il girone A che comprende venti squadre e 34 per gli altri gironi a diciotto squadre, naturalmente con le giornate del ritorno (19 oppure 17) che ricalcheranno a campi invertiti quelle della prima metà della stagione. Il sorteggio si terrà alle ore 18:00 a Pescara, presso l'ex Aurum - La Fabbrica delle idee. Lo slittamento della data rispetto al programma originale - si sarebbe dovuto tenere ieri - è stato deciso dalla Lega Pro quale segno di rispetto nei confronti del Collegio di Garanzia del Coni dinanzi al quale è pendente il ricorso presentato in extremis dal Rende.

Il sorteggio del calendario di Serie C 2017-2018 non sarà trasmesso in diretta tv, ma sarà comunque visibile in diretta streaming video attraverso due possibili soluzioni: il canale ufficiale della Lega Pro su Sportube, che è disponibile all’indirizzo www.sportube.tv/legapro, oppure direttamente tramite la pagina ufficiale Facebook della Lega Pro (www.facebook.com/LegaProOfficial/).

© Riproduzione Riservata.