Consigli Fantacalcio 2017/ Focus su Milan e Inter: da Donnarumma a Icardi, ecco su chi puntare

FOCUS SU MILAN E INTER: PROTAGONISTE DEL FANTACALCIO 2017

Fornendovi i nostri consigli del Fantacalcio 2017, non ce ne vogliano Juventus, Roma, Napoli e compagnia bella, ma per la stagione di Serie A 2017-2018, ormai prossima a fare il suo esordio, le due squadre più attese sono senza dubbio Milan e Inter. Dopo anni di troppo buio dalle parti di San Siro, con i nerazzurri che non vincono un trofeo dal 2010, mentre i rossoneri sono rimasti all’asciutto per tempo al di fuori della Supercoppa Italiana dello scorso dicembre, le due squadre storiche di Milano sembrerebbero finalmente pronte a vivere un campionato da protagoniste. Da una parte c’è il Diavolo, letteralmente indiavolato, che ha dato vita ad una campagna acquisti aggressiva grazie alle finanze di Yonghong Lì e all’abilità del duo Fassone-Mirabelli. Dall’altra l’Inter, che ha trovato finalmente un allenatore capace, leggasi Luciano Spalletti, e sta dando vita ad un mercato oculato e sensato. Il nostro obiettivo è quello di andare a vedere, in ottica fantacalcio, quali sono i calciatori delle due milanesi su cui a nostro avviso bisognerebbe puntare.

MILAN, DONNARUMMA, BONUCCI, CONTI E SUSO

Il Milan ha cambiato moltissimo rispetto alla passata stagione; basti pensare che nell’11 titolare dovrebbero essere solo tre i calciatori reduci dal 2016-2017. La squadra rossonera appare ricca, almeno sulla carta, di calciatori utili per il fantacalcio, a cominciare da Gigio Donnarumma, il portiere, l’anno scorso il migliore in assoluto nel suo ruolo come media-voto. In difesa molto bene anche Bonucci, che regala sempre quei 3/4 gol stagionali, nonché il terzino destro Andrea Conti, reduce da un campionato strepitoso, e già convincente in queste uscite estive. A centrocampo siamo in attesa di capire se Biglia si adatterà a ruolo di faro del Milan, ma Bonaventura è comunque una sicurezza, giocatore che riesce sempre ad accendere la luce anche nelle domeniche buie. Lì davanti, poi, in attesa che sbarchi il bomber da 25 gol, attenzione a Suso, il migliore per tasso tecnico insieme a Calhanoglu, altro calciatore del Milan che siamo certi regalerà diversi bonus.

INTER, HANDANOVIC, VECINO, BORJA VALERO E ICARDI

Diversi giocatori interessanti in ottica fantacalcio anche in casa Inter, a cominciare dall’estremo difensore Samir Handanovic. Il nazionale sloveno ha dovuto fare i miracoli la passata stagione e quest’anno, con una difesa più registrata, dovrebbe vivere un campionato meno ansiolitico. Puntiamo su un ritorno in pompa magna di Miranda, mentre a centrocampo sono molto appetibili i due nuovi arrivi Matias Vecino e Borja Valero, entrambi proveniente dalla Fiorentina, ed entrambi molto utili soprattutto per quanto riguarda la loro semplicità nello sfornare il passaggio vincente. E’ davanti che poi l’Inter da il meglio di se, a cominciare ovviamente da Mauro Icardi, il capitano nerazzurro, reduce da una stagione da 24 gol. Sulle fasce, poi, come dimenticarsi di Perisic, che sembrava destinato all’addio e che invece è rimasto a San Siro: che sia il suo anno?

