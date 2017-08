Diretta/ Mondiali atletica 2017 Londra streaming video e tv, orario: medagliere, finali, programma (11 agosto)

Diretta Mondiali atletica (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA LONDRA 2017 STREAMING VIDEO E TV, ORARIO: MEDAGLIERE, LE FINALI IN PROGRAMMA (OGGI VENERDI' 11 AGOSTO) - Ottava giornata di gare oggi, venerdì 11 agosto, ai Mondiali di atletica Londra 2017: stiamo ormai entrando nel gran finale della kermesse iridata che riunisce il meglio dell'atletica mondiale. Un segnale del fatto che da oggi il programma torna ad infittirsi è che ci sarà anche la sessione mattutina, assente nelle scorse giornate, anche se solamente nella sessione serale ci saranno titoli da assegnare. Per la precisione, saranno quattro le finali che oggi potranno modificare il medagliere: andiamo dunque a descrivere meglio che cosa ci attenderà in questa nuova giornata allo stadio Olimpico dei Giochi 2012, cominciando appunto dalle specialità che assegneranno le loro medaglie.

In primo piano il piatto forte della giornata, cioè la finale dei 200 metri femminili che infatti chiuderà il programma, essendo stata collocata alle ore 21.50 locali, corrispondenti alle ore 22.50 italiane: si annuncia grande battaglia sul mezzo giro di pista, dove si possono confrontare le velociste pure e chi invece fa bene anche sui 400. Poco prima, cioè alle ore 22.25 (sempre espresse in orario italiano), ci sarà la finale di una specialità massacrante e tecnicamente difficile come i 3000 siepi femminili, dove naturalmente saranno le atlete keniane a fungere da punto di riferimento. La prima finale di giornata sarà però quella del salto in lungo femminile, che avrà inizio alle ore 20.10; ci sarà invece un po’ d’Italia nella finale del lancio del martello maschile - l’unica finale per gli uomini oggi: appuntamento alle ore 21.30, fra i magnifici 12 che hanno conquistato un posto in finale c’è anche l’azzurro Marco Lingua.

Al mattino scenderà in pedana invece l’uomo forse più atteso dell’intera spedizione italiana a Londra, cioè Gianmarco Tamberi, che a partire dalle ore 12.15 sarà impegnato nelle qualificazioni del salto in alto maschile. Meritano infine una doverosa citazione anche i ’superman’ del decathlon, che si contendono il titolo di atleta più completo del mondo: oggi per loro in programma ci saranno le prime cinque fatiche, cioè al mattino 100 metri, salto in lungo e getto del peso, in serata invece salto in alto e 400 metri.

Per quanto riguarda la diretta tv dei Mondiali di atletica 2017 a Londra, essa sarà garantita sia dalla Rai sia da Eurosport. In chiaro l'appuntamento sarà su Rai Sport + per quanto riguarda la sessione mattutina e anche la prima parte della sessione serale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 21.05, quando si passerà su Rai Due, mentre l'intera giornata sarà visibile su Eurosport 1 sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

