Diretta/ Testa-Harrington boxe streaming video e tv: orario, risultato live (Campionati UE, semifinali 60 kg)

DIRETTA TESTA-HARRINGTON STREAMING VIDEO E TV: ORARIO, RISULTATO LIVE (BOXE, OGGI 11 AGOSTO) - Irma Testa affronta oggi pomeriggio alle ore 18.30 l’irlandese Kellie Anne Harrington nella semifinale della categoria 60 kg ai Campionati dell’Unione Europea di boxe femminile 2017, in corso di svolgimento a Cascia, in provincia di Perugia. Si tratta dell’ottava edizione dei Campionati UE di pugilato femminile, la seconda che viene ospitata dall’Italia, e Irma Testa è sicuramente uno dei personaggi di spicco della manifestazione (che non va confusa con i Campionati Europei, perché prevede la partecipazione solo delle nazioni che fanno parte dell’Unione Europea e non dell’intero Vecchio Continente), visto che l’anno scorso è stata la prima pugile italiana a partecipare alle Olimpiadi nella boxe femminile, raggiungendo il bel traguardo dei quarti di finale, ad un passo dalle medaglie, dove però fu sconfitta dalla francese Estelle Mossely, d’altronde campionessa del Mondo e da lì a pochi giorni anche campionessa olimpica.

In questi Campionati dell’Unione Europea di boxe femminile, Irma Testa negli ottavi di finale ha battuto un’altra francese, Amina Zidani, per poi sfidare nei quarti lunedì l’esperta bulgara Denitsa Eliseeva, già campionessa continentale della categoria inferiore. L’atleta campana ha decisamente convinto, ottenendo una vittoria per 4-1 contro un’avversaria che si è dimostrata decisamente ostica, ma che non ha saputo contrastare una scatenata Testa. Dunque adesso l’avversaria di Irma Testa nelle semifinali sarà l’irlandese Kellie Anne Harrington, che a sua volta ai quarti ha sconfitto la danese Ditte Ajaaja Frostholm. Per il match Testa-Harrington non sarà disponibile una diretta tv, ma sarà comunque visibile grazie alla diretta streaming video garantita tramite il canale YouTube ufficiale della European Boxing Confederation.

