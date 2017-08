Gonzalo Higuain/ Non convocato dall'Argentina: silurato da Jorge Sampaoli

Higuain - LaPresse

Jorge Sampaoli, nuovo tecnico dell'Argentina, inizia subito con il botto. Nell'elenco dei calciatori convocati per i match di qualificazione ai mondiali 2018 contro Uruguay e Venezuela non compare il nome di Gonzalo Higuain. Sembra che il ct,per scelta tecnica, ha deciso di non prendere in considerazione il centravanti della Juventus, in leggera difficoltà fisica nei mesi di preparazione alla stagione. Questa la lista completa: Romero (Manchester United), Rulli (Real Sociedad), Guzman (Tigres) Difensori: Mascherano (Barcellona), Fazio (Roma), Otamendi (Manchester City), Mercado (Siviglia), Pareja (Siviglia) Centrocampisti: Banega (Siviglia), Biglia (Milan), Augusto Fernandez (Atletico Madrid), Paredes (Zenit San Pietroburgo), Pizarro (Siviglia), Di Maria (Paris Saint-Germain), Pastore (Paris Saint-Germain), Salvio (Benfica), Lanzini (West Ham), Acuna (Sporting Lisbona) Attaccanti: Messi (Barcellona), Dybala (Juventus), Icardi (Inter), J.Correa (Siviglia), Aguero (Manchester City).

HIGUAIN E UN RAPPORTO COMPLICATO CON LE FINALI

Gonzalo Higuain, silurato a sorpresa dal ct dell'Argentina Jorge Sampaoli, non ha mai avuto un bel rapporto con le finali. Pensando alla nazionale albiceleste sono vari gli episodi hanno segnato la sua carriera in maniera negativa. Nel 2014, nella finale Mondiale, mancò il gol del possibile vantaggio dell’Argentina solo davanti a Neuer. L’errore trovò il bis l’anno dopo in Coppa America, contro il Cile dove sbaglierà anche il rigore. L'anno dopo fallirà ancora contro il Cile la vittoria della Coppa America. La troppa pressione sembra incidere in maniera importante sulle sue prestazioni. Il passo finale per essere definito campione passa dal vincere qualcosa di veramente importante mettendo la propria firma in calce. Il bomber della Juventus spera di aver chiuso il conto con la finale persa a Cardiff contro il Real Madrid. Altrimenti possiamo parlare tranquillamente di maledizione Higuain.

