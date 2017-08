Orsato, arbitro - LaPresse

Non ci sarà il Var per la sfida di domenica sera, il match fra Juventus e Lazio in programma a partire dalle ore 20:45, valevole per la Supercoppa Italiana 2017. L’utilizzo del video assistant referee non è infatti previsto per la gara in oggetto e di conseguenza non verrà utilizzato dall’arbitro scelto, il signor Davide Massa della sezione di Imperia. Il direttore di gara potrà quindi usufruire solo dell’occhio di falco per decidere in caso di situazioni di gol/non gol, ma niente Var. Tecnologia, quest’ultima, che sta creando diversi dibattiti nel mondo del calcio, in particolare dopo la recente amichevole del Massimino di Catania fra il Milan e gli spagnoli del Betis di Siviglia. Molti infatti quelli rimasti perplessi di fronte all’utilizzo del Var, in particolare per quanto riguarda le modalità di utilizzo e i tempi. Sia chiaro, la tecnologia ha bisogno di rodaggio, e bisognerà quindi lasciare tempo agli arbitri e ai vari addetti di prendere dimestichezza con la stessa, ma i dubbi comunque rimangono.

JUVENTUS-LAZIO SUPERCOPPA 2017: NIENTE VAR PER LA SFIDA DI DOMENICA SERA

IL VAR IN JUVENTUS-CAGLIARI

L’appuntamento della Juventus con il Var è comunque rimandato solo di qualche giorno, e precisamente la settimana seguente. I campioni d’Italia in carica saranno infatti i primi ad esordire nella stagione 2017-2018 di Serie A, in occasione dell’anticipo di sabato 19 agosto delle ore 18:00 contro il Cagliari. Durante il match dell’Allianz Stadium sarà quindi utilizzabile il Var, e siamo certi che ne vedremo delle belle. L’assistenza video, come già anticipato sopra, necessita di qualche miglioria, e andrà ovviamente rodata, anche se comunque resta utilissima soprattutto per i casi eclatanti. Sarebbe forse più utile utilizzarla come nel tennis, nel football americano, o nello scherma, sport in cui è la squadra o il giocatore che si sente penalizzato a chiedere l’utilizzo del Var per capire se abbia ragione o meno. Nel calcio, ad esempio, se una squadra pensasse di aver subito un torto, potrebbe quindi chiedere all’arbitro di controllare il video, magari con la possibilità di tre chiamate a match, o di due per tempo.

