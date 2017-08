MAHREZ ALLA ROMA?/ Calciomercato, giornata decisiva? (ultime notizie)

Mahrez alla Roma? - La Presse

NOVITÀ NEL GIORNO DI ARSENAL-LEICESTER?

E' arrivato il giorno in cui inizia la Premier League 2017/2018 e si gioca stasera Arsenal-Leicester. Sarà molto interessante vedere in ottica calciomercato Roma se giocherà Riyad Mahrez, talento algerino da un mese e più nel mirino della squadra giallorossa. Intanto oggi ci sarà anche una conferenza stampa di Monchi, che potrebbe rivelare anche alcune novità sulle strategie proprio dei giallorossi in questa ottica. Il direttore sportivo parlerà insieme ad Aleksandr Kolarov proprio il giorno dopo il ritorno a Siviglia nell'amichevole di ieri sera, quando è stato accolto solo da applausi da quello che è stato il suo pubblico per tantissimi anni prima da calciatore e poi da dirigente nella bolgia del Ramon Sanchez-Pizjuan. Sicuramente oggi potremmo avere delle novità importanti in ottica calciomercato anche perché mancano otto giorni all'inizio della Serie A e la Roma non ha ancora acquistato l'erede di Mohamed Salah. In attacco sono arrivati comunque due calciatori anche se Cengiz Under è una scommessa da valutare, nonostante le buone impressioni destate in amichevole, e Gregoire Defrel il vice Edin Dzeko.

MAHREZ, SERVE UN NUOVO RILANCIO DELLA ROMA!

La Roma e Riyad Mahrez può essere questa la telenovela più lunga del calciomercato della Serie A. I giallorossi infatti sono dietro al talento algerino del Leicester ormai da più di un mese, ma non si arrendono di fronte alla resistenza del club inglese. Le Foxes tendono a rilanciare verso l'alto la proposta del club giallorosso, nonostante la volontà del calciatore sia quella di raggiungere la capitale del nostro paese. La Roma è disposta a rilanciare ancora per un'ultima volta e lo farà, come racconta Sky Sport, dopo ferragosto. E' da capire bene però quali sono le intenzioni di James Pallotta e compagni che probabilmente rilanceranno solo la parte variabile, cioè il bonus, dell'offerta all'ex club di Claudio Ranieri. Intanto i giorni passano e il campionato di Serie A si avvicina, lontano praticamente una settimana. Mahrez rimane l'obiettivo numero uno della Roma che nonostante gli acquisti di Gregoire Defrel e Cengiz Under non si sente ancora di aver rimpiazzato a dovere Mohamed Salah partito per andare a giocare con il Liverpool di Jurgen Klopp.

