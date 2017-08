MARCO GUIDETTI/ Lutto nel Motomondiale: morto dopo un malore lo storico fotografo

Marco Guidetti, fotografo MotoGp - Instagram

Lutto nel mondo del Motomondiale. E’ scomparso nella notte Marco Guidetti, noto fotografo che lavorava nell’ambiente da 30 anni, precisamente dal lontano 1987. Figlio d’arte, aveva seguito il lavoro del padre Vinicio, innamorandosi anch’egli della velocità e del mondo delle due ruote. Guidetti aveva appena 52 anni, ed era ricoverato nell’ospedale di Bologna nella giornata di giovedì, in seguito ad un malore. La situazione si è aggravata e nella notte fra giovedì e venerdì, attorno alle ore 2:00, ha smesso di combattere, dicendoci addio. Marco lascia la moglie e i due figli, ma soprattutto un grande vuoto umano nel circus della MotoGp. Era infatti un fotografo molto apprezzato nell’ambiente, amico dei motociclisti, come si capisce anche dai numerosi scatti sorridenti e d'intesa con i vari Valentino Rossi, Simoncelli, Hayden e molti altri ancora.

UN MINUTO DI SILENZIO IN SUO RICORDO

Amava le moto, ma aveva anche molte altre passioni, come il basket e l’Inter, perché lo sport faceva parte della sua vita. La sua presenza nei vari gran premi è stata una costante da più di trent’anni a questa parte, visto che Marco, ancor prima di iniziare a lavorare come fotografo, era presente nei vari paddock a fianco del padre. Ovviamente, non vi era pilota o addetto ai lavori che non lo conoscesse: gli piaceva scherzare, fermarsi a parlare, avere un rapporto più umano che professionale con i vari attori protagonisti e non, del motomondiale. Per anni Guidetti è stato inoltre il fotografo ufficiale della Dorna, la società spagnola che organizza Motomondiale e Superbike. Questo weekend si terrà la prova del MotoGp sul circuito di Zeltweg, in Austria, e per il grave lutto è stato indetto un minuto di silenzio, precisamente alle ore 12:00, in sala stampa.

