PROBABILI FORMAZIONI/ Inter Betis: il Jolly da Firenze. Diretta tv, orario, ultime novità live (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI INTER BETIS: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE) IL JOLLY DA FIRENZE – Uno dei acquisti di mercato più cercato di Spalletti e prossimo uomo chiave della formazione dell’Inter, sia nel prossimo campionato che già domani sera conto il Betis è senza dubbio Borja Valero. Il sindaco di Firenze è approdato alla sponda nerazzurra di Milano solo il 10 luglio scorso accompagnato da qualche dubbio perplessità da parte dei tifosi per l’età e struttura fisica: ben presto però lo spagnolo ha convinto tutti, confermando la bontà della scelta dello stesso Spalletti. Numeri alla mano infatti Borja Valero ha già dimostrato nei primi test match di poter smistare palloni nei punti più strategici del gioco potendo inoltre mettere in campo tutte le sue doti tecniche si davanti alla difesa come sulla trequarti dove porrebbe velocizzare molto le giocate in attacco per creare situazioni di superiorità numerica. Domani in campo Borja Valero dovrebbe venir messo in coppia con Gagliardini a mo’ di cerniera tra i reparti, anche per non cominciare a insidiare un ottimo Joao Mario dalla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BETIS: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE) – Sarà Inter Betis Siviglia l’ultima amichevole estiva per la formazione di Luciano Spalletti: i nerazzurri scenderanno quindi in campo allo Stadio via del Mare di Lecce alle ore 20.30 con l’obbiettivo di chiudere in bellezza una stagione estiva davvero promettente. La sfida di domani sera quindi sarà un ottimo banco di prova per il nuovo tecnico nerazzurro per provare quella che potrebbe essere il futuro 11 titolare dell’Inter oltre che mettere alla prova il volto nuovo appena arrivato dal Nizza, ovvero il terzino sinistro Dalbert. I tifosi di certo non vedono l’ora di vedere all’opera il brasiliano, che benché debba ancora necessariamente scontare un piccolo periodo di adattamento a una nuova squadra come a un nuovo campionato, di certo promette bene. Vediamo ora quali saranno le probabili formazioni della sfida amichevole Inter Betis.

PROBABILI FORMAZION INTER –Pur rimanendo fedele al suo 4-2-3-1, Spalletti potrebbe optare per qualche cambio rispetto all’11 inziale visto contro il Villarreal pochi giorni fa, dando comunque per scontato alcuni punti fermi come Handanovic tra i pali. Skriniar e Miranda dovrebbe ancora fare da coppia centrale della difesa, con D’Ambrosio confermato sulla destra e il probabile esordio fin dal primo minuto di Dalbert per la fascia sinistra, ma nel caso in cui l’ex rossonero non fosse pronto, ecco Nagatomo a presidiare il ruolo. A centrocampo saranno Gagliardini e Borja Valero a fare da cerniera in questa occasione unica per affinare il loro feeling. Davanti Joao Mario verrà posto sulla trequarti alle spalle di Icardi con invece Candreva e Perisic chiamati come al solito ad occupare le fasce esterne della formazioni offensiva.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS – Visto quanto fatto solo pochi giorni fa contro il Milan è probabile che il Setien voglia rimettere in campo anche domani contro l’altra formazione milanese il medesimo schieramento iniziale, dando seguito magari ai medesimi cambi e ballottaggi per la ripresa. Vista la vicinanza dei due impegni è anche probabile che il tecnico del Betis metta in campo coloro che invece sono stati inseriti successivamente: l’esatto schieramento sarà noto quindi solo all’ultimo quando l’allenatore avrà modo di capire lo stato di forma di ogni suo giocatore. Nella 43-3 comunque non dovrebbe mancare Gimenez tra i pali con Mandi e fedddal a centro del reparto difensivo e uno tra Navarro, Barragan e Tosca a presidiare le fasce esterne. Da La Hoz dovrebbe venir riconfermato in cabina di regia e con lui anche Camarasa e Guardado sulle mezze ali, mentre in attacco i ballottaggi si fanno più incerti. Sanabria, dopo la rete firmata contro il Milan potrebbe essere titolare al posto di Loen, mentre Loren e Nahuel hanno maggiori chance di completare il reparto fin dal primo minuto di gioco.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO – ricordiamo che la partita amichevole tra iter e Betis sarà visibile in diretta tv solo sulla piattaforma di Sky, riservata ai soli abbonati: appuntamento sui canale Sky Sport e Sky Supercalcio, mentre è chiaramente confermato il servizio streaming video tramite l’app Sky Go.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All Spalletti

BETIS (4-4-3): Gimenez; Barragan, Mandi, Feddal, Tosca; Camarasa, De La Johoz, Guaraddao; Loren, Sanabria, Nahunel. All Setien.

