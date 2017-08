Tamberi/ Diretta qualificazioni salto in alto streaming video e tv: orario, risultato (Mondiali atletica)

Gianmarco Tamberi (LaPresse)

Il salto in alto maschile è attesissimo in ottica italiana ai Mondiali di atletica leggera 2017 a Londra grazie alla presenza di Gianmarco Tamberi, una delle poche speranze di medaglia per l'intera spedizione azzurra alla rassegna iridata, con l'obiettivo di non rimanere a zero come troppo spesso è successo nel recente passato. Per Gianmarco Tamberi sarà l'occasione per riannodare un filo che si era spezzato poco prima delle Olimpiadi di Rio 2016, dove si sarebbe presentato da campione del Mondo indole e campione europeo in carica. Era stato un anno fantastico per Gimbo fino alla maledetta notte di Montecarlo, quando un gravissimo infortunio spezzò il sogno olimpico e costrinse Tamberi a un lungo stop.

In effetti Gianmarco Tamberi è rientrato alle gare solo da poche settimane, dopo un anno particolarmente difficile. Di conseguenza, non è facile dire se l’azzurro potrà davvero essere fra i protagonisti nella lotta per le medaglie: di certo i risultati stagionali di Tamberi non sono stati all’altezza di quelli degli altri big, perché l’azzurro era ancora in fase di recupero. Tuttavia, se adesso la condizione fosse finalmente al top, ecco che la maggiore freschezza e la minore usura fisica potrebbero rivelarsi un’arma in favore di Gianmarco Tamberi in una disciplina dagli equilibri sempre delicati come il salto in alto. Le qualificazioni ci daranno dunque le prime risposte: chi riuscirà a centrare l’obiettivo con facilità e senza spendere troppe energie manderà un messaggio chiaro a tutta la concorrenza. Di certo Gimbo avrà una motivazione in più, perché un anno fa poteva addirittura essere il primo favorito per un’Olimpiade che invece ha dovuto vivere da spettatore.

Le qualificazioni del salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi avranno inizio alle ore 12.15 italiane, 11.15 di Londra, e saranno visibili in diretta tv sia su Rai Sport + HD (il canale tematico sportivo Rai che coprirà la sessione mattutina) sia su Eurosport 1, visibile sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

