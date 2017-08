Torino Trapani/ Streaming video raiplay.it e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Torino-Trapani (LAPRESSE)

Torino-Trapani, diretta dall'arbitro Fabrizio Pasqua, è la partita che inaugura il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2017-2018: il match si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino nella serata di venerdì 11 agosto 2017, calcio d’inizio alle ore 21:15. La vincente di questa sfida accederà al quarto turno della coppa nazionale dove troverà una squadra tra Carpi e Salernitana, entrambe militanti in Serie B. Per i granata allenati da Sinisa Mihajlovic, l’avversario del primo impegno ufficiale è una formazione di Lega Pro come il Trapani, che pur dopo la retrocessione dell’anno scorso ha confermato in panchina Alessandro Calori.

Il Torino invece riparte dopo una stagione contraddittoria, che tra alti e bassi lo ha visto terminare al nono posto con 53 punti; Andrea Belotti e compagni hanno chiuso con il sesto miglior attacco (71 reti all’attivo, non superavano la settantina dal 1949-1950) ma anche la quarta peggior difesa (66 gol concessi e 19 partite consecutive subendone almeno 1, record negativo per la società). Il gap con le pozioni europee è risultato pari a 10 punti: nel prossimo campionato, che ormai si avvicina al via, Mihajlovic spera di riuscire a colmare tale divario e riportare il Toro in Europa.

La partita di Coppa Italia Torino-Trapani, valida per il terzo turno eliminatorio, sarà trasmessa in diretta tvdal canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 del bouquet Sky: collegamento con lo stadio Olimpico Grande Torino dalle ore 21:05 e telecronaca dalle 21:15. Diretta anche in streaming video sul sito internet ufficiale www.raiplay.it, alla sezione ‘Dirette’.

PROBABILI FORMAZIONI

Per Mihajlovic il primo dubbio riguarda la porta, con il ballottaggio tra l’esperto Sirigu e il giovane serbo Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a quattro con Zappacosta terzino a destra, Barreca a sinistra e in mezzo la coppia formata da Rossetti e Moretti, mentre il camerunese Nicolas N’Koulou dovrebbe partite dalla panchina per questa volta. A centrocampo Baselli, Lukic e Obi mentre nel tridente d’attacco agiranno Iago Falqué, Belotti e Ljajic.

Indisponibili il difensore brasiliano Lyanco, reduce da operazione alle tonsille e l’attaccante argentino Boyé, che settimana scorsa si è procurato una lesione al tendine laterale del ginocchio destro e ne avrà per almeno un’altra ventina di giorni. Schieramento speculare (4-3-3) per il Trapani che dovrebbe scendere in campo con Marcone tra i pali, Silvestri e capitan Pagliarulo a protezione dell’area, Fazio e Visconti esterni bassi. In cabina di regia il francese Taugourdeau, fiancheggiato dalle mezzali Fornito e Maracchi, in prima linea infine il centravanti Murano supportato dalle ali Daniele Ferretti e Canotto.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

In ogni caso le previsioni dei bookmaker favoriscono nettamente il Torino: su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria granata a quota 1,15, il segno X per il pareggio dopo il 90’ a 7,00 e il segno 2 per il colpo esterno del Trapani alzato a 13,00. Under 2,55, Over 1,43, Gol 2,20 e NoGol 1,57.

L'ESTATE DI TORINO E TRAPANI

Domenica 20 agosto la squadra sarà di scena allo stadio Dall’Ara di Bologna per la prima giornata (calcio d’inizio alle ore 20:45); nel frattempo la società è al lavoro per migliorare la rosa a cominciare dal centrocampo, che ha appena salutato l’ex capitano Benassi passato alla Fiorentina per 10 milioni di euro più bonus. Per il Trapani invece sono già 2 le partite ufficiali nelle gambe, entrambe di Coppa Italia: nel primo turno di fine luglio i siciliani hanno schiantato la Paganese con un tennistico 6-0, in particolare evidenza gli attaccanti Luigi Canotto e Jacopo Murano autori di una doppietta a testa. Murano è poi andato a segno anche nel secondo turno di settimana scorsa, risolvendo la trasferta di Terni con il gol del definitivo 0-1 all’86’ minuto. Trapani che si è così regalato la sfida contro una compagine di Serie A: nel match dell’Olimpico la squadra di mister Calori non avrà nulla da perdere e cercherà di giocarsi le sue carte.

