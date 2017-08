Video/ Napoli Espanyol (2-0): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Napoli Espanyol (LaPresse)

VIDEO NAPOLI ESPANYOL (2-0): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - Il Napoli batte con un sonoro 2-0 l'Espanyol nell'ultima amichevole estiva prima della cruciale sfida di Champions League contro il Nizza in programma il prossimo 16 agosto: ricordiamo che il ritorno è in programma il 22 agosto. Gli azzurri dopo una prova non troppo brillante contro il Bournemouth chiusa conun pareggio, si riscatta ampiamente di fronte al caldo pubblico di casa grazie alle reti di Drises mertens e Albiol,giunte rispettivamente al 36' e al 55'. Ma vediamo ora come è andata la sfida amichevole in casa degli azzurri.

Maurizio Sarri schiera la squadra titolare, unica eccezione Maggio per Hysaj. Inizia subito ad ingranare il Napoli con il suo solito gioco spettacolare. Buona iniziativa di Allan che in area viene però chiuso in angolo, subito dopo ci prova Hamsik di sinistro ma trova la parata del portiere. Con il passare dei minuti sale in cattedra l'imprendibile Dries Mertens. Proprio lui sblocca la contesa siglando su una magistrale punizione che toglie la ragnatela all'incrocio. Nella ripresa la musica non cambia. Il Napolidomina e raddoppia su sviluppi di calcio d'angolo. Ci pensa Albiol con uno splendido colpo di testa. Sarri fa rifiatare tutti i titolari ed inserisce l'intera panchina. Ounas si mette in mostra e lo fa con giocate di alta classe. L'algerino trova anche un palo e strappa applausi al pubblico del San Paolo, poche le presenze stasera. Ottime quindi le indicazioni in vista del match contro il Nizza che può valere una stagione. L'obiettivo gironi di Champions League non può essere assolutamente fallito. Il Napoli visto stasera fa dormire sogni tranquilli a tutti i sostenitori azzurri.

