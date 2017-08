Video Roma Siviglia (LaPresse)

VIDEO ROMA SIVIGLIA (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - Il Siviglia si aggiudica la nona edizione del Trofeo Puerta battendo la Roma per 2 a 1. Serata di grandi emozioni allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan, prima del calcio d'inizio i capitani delle due squadre, Pareja e De Rossi, hanno accompagnato il figlio di Antonio Puerta a deporre una corona di fiori nel punto esatto del campo in cui l'esterno si è accasciato a terra il 25 agosto 2007 durante il match contro il Getafe, stroncato da un malore. Nella prima frazione di gioco nessuna delle due squadre troverà la via del gol, Correa prova a sorprendere Alisson con un pallonetto, l'estremo difensore brasiliano se la cava senza problemi; Montoya in almeno un paio di occasioni sfonda sulla fascia sinistra cercando la porta col destro, Alisson fa buona guardia in mezzo ai pali. Prima dell'intervallo ci prova anche la Roma con Kolarov che direttamente da calcio di punizione impegna Sergio Rico che poco dopo avrà vita decisamente più facile con il sinistro centrale e poco potente di Strootman. Nella ripresa le due squadre alzano i ritmi di gioco, Nolito serve Muriel che spedisce il pallone a lato mentre Defrel sugli sviluppi di un calcio d'angolo scheggia il palo; dall'altra parte del campo Krohn-Dehli di testa chiama al dovere Alisson, Manolas si immola murando con il corpo il tap-in di Nolito.

Prova a salire in cattedra anche Dzeko che un attimo prima di cercare la porta viene anticipato da Lenglet che per poco non rischia un clamoroso autogol mettendo in seria difficoltà il portiere Sorio (che nel frattempo ha preso il posto di Sergio Rico) che riesce comunque a cavarsela. Al 68' Perotti batte un calcio di punizione, la palla non si abbassa in tempo e termina sopra la traversa, cinque minuti più tardi il Siviglia trova finalmente la via del gol con Escudero che si inserisce in area con i tempi giusti approfittando di un buco difensivo dei giallorossi, nulla da fare per Alisson. La Roma sfiorerà il pari prima con Manolas che dalla lunga distanza manca il bersaglio grosso, poi con Dzeko che viene murato e infine con Nainggolan che sbaglia il tap-in. Gli uomini di Di Francesco si sbilanciano troppo in avanti e in contropiede arriva il colpo di grazia del Siviglia che raddoppia con Nolito, Fazio non chiude bene la marcatura su di lui e l'attaccante spagnolo trafigge Alisson. Nel recupero Dzeko accorcia le distanze e dimezza lo svantaggio ma ormai è troppo tardi per tentare una clamorosa rimonta, il triplice fischio dell'arbitro sancisce il successo degli andalusi. Roma che deve rivedere qualcosa in fase difensiva dove si concede qualche distrazione di troppo, in attacco Dzeko ha ancora le polveri bagnate così come Perotti e Nainggolan.

