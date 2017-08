ATP MONTREAL/ Streaming video e diretta tv: Federer a caccia della finale

Roger Federer a caccia della finale all'ATP di Montreal (foto LaPresse)

FEDERER A CACCIA DELLA FINALE A MONTREAL

Un sabato di grande tennis attende gli appassionati, con una grande varietà di tornei che animeranno il periodo più caldo dell’estate sotto rete. Il piatto forte sarà sicuramente la semifinale dell’ATP di Montreal, Roger Federer, numero 3 del mondo e reduce da un’estate che l’ha consacrato per l’ennesima volta re di Wimbledon, affronterà sul cemento canadese Robin Haase, numero 52 della classifica ATP. Federer a dir poco strafavorito, anche se non si giocherà sulla sua superficie preferita. L’incontro sarà trasmesso, per tutti gli appassionati che vorranno godersi il tennis di uno dei maestri della disciplina come lo svizzero, in diretta tv per tutti gli abbonati Sky. Collegamento sul canale 203, Sky Sport 3 HD a partire dalla ore 21.00, con diretta streaming video via internet dell’incontro disponibile sul sito skygo.sky.it sempre in esclusiva per gli abbonati alla pay tv satellitare. Con una eventuale vittoria a Montreal, Federer potrebbe incalzare il vertice della classifica mondiale.

LE REGINE DELLA RACCHETTA A TORONTO

Iniziano anche le qualificazioni a Cincinnati nel torneo femminile, con due protagoniste del tennis italiano in campo in una settimana piuttosto turbolenta per le racchette azzurre, segnata dal controverso caso-Errani, con la tennista azzurra squalificata per doping. Scenderanno in campo negli Stati Uniti Camila Giorgi contro la giapponese Eguchi e Francesca Schiavone contro la statunitense Gibbs. Per quanto riguarda il tennis femminile, l’appuntamento clou di sabato 12 agosto 2017 è sempre in Canada, ma stavolta a Toronto, che nella notte avrà espresso le sue finalista dopo la disputa delle semifinali tra l’ucraina Svitolina e la spagnola Muguruza e tra la francese Garcia e la romena Halep. I diritti televisivi del WTA di Toronto sul cemento sono del canale Supertennis, che in serata trasmetterà le repliche dei match migliori, in attesa della finalissima, sul canale 64 del digitale terrestre in chiaro oppure sul canale numero 224 del satellite di Sky.

IL TENNIS IN DIRETTA TV

Per completare il programma di giornata, va detto che sui campi in cemento per quanto riguarda gli uomini a Montreal e per quanto riguarda le donne a Toronto, si svolgeranno anche delle importanti sfide dei tornei di doppio. A Montreal Bopanna e Dodig sfideranno Klaasen e Ram alle ore 18.30, semifinale che permetterà ai vincitori di sfidare nell’atto conclusivo della manifestazione i vincitori della sfida tra Kontinen e Peers da una parte e tra Marach e Pavic dall’altra. Per quanto riguarda invece il WTA di Toronto, le due semifinali del doppio femminile saranno alle ore 19.00 la sfida tra il duo Makarova-Vesnina e il duo Kichenok-Rodionova, e alle ore 23.35 la seconda semifinale con la coppia Dabrowski-Ostapenko da una parte e la coppia Safarova-Strycova dall’altra. Insomma, un sabato 12 agosto 2017 tutto da vivere per gli appassionati di tennis, prima di tuffarsi negli atti conclusivi dei prestigiosi tornei canadesi, con le finali dell’ATP di Montreal e del WTA di Toronto previste per la giornata di domenica.

