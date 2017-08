Atalanta-Venezia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Atalanta-Venezia (LAPRESSE)

Atalanta-Venezia, in programma sabato 12 agosto 2017 alle ore 17:00, sarà un'amichevole che vedrà opposta la formazione orobica, quarta in Serie A nella scorsa stagione e impegnata in questa nuova annata nella fase a gironi di Europa League, contro il Venezia di Pippo Inzaghi neopromosso in Serie B. Un'amichevole importante con la formazione bergamasca reduce dalla tourné spagnola, e che scenderà in campo a meno di 24 ore dalla trasferta di Valencia. Un modo per salutare il pubblico del Comunale, stadio in ristrutturazione con l'Atleti Azzurri d'Italia che entro due anni diventerà la nuova casa dell'Atalanta, uno stadio moderno e funzionale che non potrà essere però utilizzato al pieno della capienza nelle prossime stagioni.

L'Atalanta disputerà l'Europa League al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mentre per questa amichevole contro il Venezia l'ingresso sarà gratuito, ma sarà aperta solo la tribuna centrale dello stadio di Bergamo fino ad esaurimento posti. L'Atalanta ha preparato il suo precampionato affrontando anche diversi avversari di caratura internazionale, come il Lille e il Borussia Dortmund entrambi battuti di misura, mentre il Venezia è stato prematuramente eliminato dalla Coppa Italia. Nel secondo turno ad eliminazione diretta di Tim Cup, infatti, i lagunari hanno perso uno a due in casa contro il Pordenone, lasciando dunque via libera alla formazione militante in Lega Pro per la qualificazione al turno successivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDE L’AMICHEVOLE

Al di là della differenza di categoria, la partita dell’Atleti Azzurri d’Italia potrebbe essere influenzata dal fatto che l'Atalanta scenderà in campo praticamente arrivando dalla scaletta dell'aereo dopo l'amichevole al Mestalla di Valencia della sera prima. Atalanta-Venezia, amichevole di sabato 12 agosto 2017 alle ore 17, non si potrà seguire né in diretta tv né in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta in campo col portiere albanese Berisha a difesa della porta e una difesa a tre con il brasiliano Toloi, Palomino e Masiello. Castagne sarà l'esterno laterale di destra mentre Kurtic sarà confermato come esterno mancino, con Freuler e Cristante chiamati a muoversi per vie centrali. In attacco spazio a Petagna, Ilicic e al 'Papu' Gomez, con Gasperini che dovrebbe partire con questa formazione ma fare poi ampio turn over, visto l'impegno ravvicinatissimo rispetto alla partita di Valencia. Il Venezia risponderà con Audero a difesa della porta, Zampano in posizione di terzino destro e Pinato in posizione di terzino sinistro, con Domizzi e Modolo chiamati a ricoprire la zona centrale della retroguardia. Terzetto titolare di centrocampo composto da Falzerano, Bentivoglio e Soligo, mentre in attacco nel tridente ci sarà spazio per Fabiano, Geijo e Moreo.

LE TATTICHE

Moduli di riferimento invariati per i due allenatori, Gasperini continuerà a sperimentare con il suo 3-4-3 che anche quest'anno darà spazio a molti giovani, dopo il massiccio mercato che ha portato alla cessione di Gagliardini a gennaio e di Conti, Kessie e Caldara (quest'ultimo pronto per la Juventus nella prossima stagione). 4-3-3 per il Venezia di Pippo Inzaghi che dopo la delusione in Coppa Italia ha fissato nel campionato di Serie B la sua priorità, con i lagunari di nuovo in cadetteria dopo tredici anni.

