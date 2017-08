Bari Cremonese/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Bari Cremonese (LaPresse)

Bari Cremonese, diretta dall’arbitro Maresca, è la partita in programma oggi sabato 12 agosto alle ore 21.00 presso lo stadio San Nicola e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2017 2018. La partita di questa sera vedrà le due formazioni, impegnate nel prossimo campionato di Serie B, scendere di nuovo in campo nel terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, dopo le due partite vittoriose nei precedenti turni. Il Bari infatti ha esordito con una sfida difficile e combattuta in casa contro il Parma, ritrovandosi sotto nel punteggio ma poi vincendo due a uno grazie alla doppietta di Galano.

La Cremonese, tornata dopo oltre dieci anni sul palcoscenico della cadetteria, ha invece espugnato il campo della Virtus Entella grazie ad una rete messa a segno da Pesce nel recupero della prima frazione di gioco. Le due squadre partiranno ovviamente con obiettivi differenti nel prossimo campionato di Serie B: il Bari cercherà un salto di qualità mancato nelle ultime due stagioni, con la squadra biancorossa l'anno scorso in difficoltà anche nel cercare di agguantare i play off, in mancanza di continuità proprio nel momento decisivo della stagione. Per la Cremonese invece si tratterà di un nuovo inizio in una categoria che rappresentava il minimo sindacale nei gloriosi anni ottanta e novanta del club grigiorosso, poi persosi a lungo nei meandri della terza serie.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Va infine ricordato che purtroppo la partita tra Bari e Cremonese non verrà trasmessa in diretta tv, e di conseguenza non sono state rese note informazioni riguardanti un’eventuale diretta streaming video della partita. Suggeriamo pertanto di consultare i siti ufficiali delle due squadre oltre che i profili social collegati per rimanere aggiornati sull’andamento e il risultato live della partita.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Vediamo ora le probabili formazioni che si troveranno di fronte allo stadio San Nicola di Bari: i padroni di casa si dovrebbero presentare in campo con Micai tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Tello, Capradossi, Tonucci e Morleo. A centrocampo il terzetto titolare sarà composto da Busellato, dall'albanese Basha e da Salzano, e in attacco al fianco del brasiliano Nené ci saranno Galano (decisivo nella sfida contro il Parma) ed Improta. La Cremonese risponderà con l'esterno difensore kosovaro Ujkani alle spalle di Almici schierato in posizione di terzino destro, Renzetti schierato in posizione di terzino sinistro e Claiton e Canini difensori centrali (mancherà Marconi, espulso nel match di Chiavari). A centrocampo spazio a Croce, Cavion e Pesce, mentre Castrovilli si muoverà da trequartista alle spalle del capitano Brighenti e del belga Mokulu, in coppia sul fronte offensivo.

QUOTE E SCOMMESSE, SU CHI PUNTARE?

Per il pronostico della partita va detto che la vittoria pugliese è stata quotata al raddoppio da Bet365, mentre Paddy Power fissa a 3.20 la quota del pareggio che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, mentre la vittoria dei grigiorossi in trasferta viene quotata 3.95 da Unibet.

