Benevento Perugia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Benevento Perugia (LaPresse)

Benevento Perugia, diretta dall’arbitro Luigi Nasca, è la partita in programma oggi sabato 12 agosto alle ore 20.30 allo stadio Ciro Vigorito e valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia 2017. In Campania arriverà quel Perugia che ha giocato un buon campionato di serie B e che ha battuto il Gubbio nel turno precedente: decisive le reti di Brighi e Bonaiuto, inutile la marcatura di Cazzola. La patita di oggi pare molto importante per entrambe le compagini, che vogliono proseguire in questa competizione: non sarà semplice qualificarsi, ma bisogna tentare il tutto per tutto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Va infine chiarito che la partita tra Benevento e Perugia non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti a una possibile diretta video streaming. Consigliamo pertanto di collegarsi ai portali ufficiali e ai profili social collegati delle due società per rimanere aggiornati sul risultato e l’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Non sarà semplice capire quale sarà la formazione che manderà in campo Baroni: Brignoli e Belec si giocano un posto da titolare nel 4-2-3-1, mentre al centro della difesa dovrebbero essere confermati Djimsiti e Costa. Ai lati probabile l'utilizzo di Letizia e dell'ex Di Chiara. Capitolo centrocampo: a giocarsi i due posti saranno Cataldi, Chibsah ed Eramo, con i primi due sicuramente favoriti. Spazio a Falco sulla trequarti, con Ciciretti e D'Alessandro a giocare sui lati. Ceravolo, almeno per il momento, sarà il centravanti titolare, ma ovviamente le ultime decisioni verranno prese poco prima del calcio di inizio.

Possibile 4-4-2 visto con il Gubbio per quanto riguarda la probabile formazione del Perugia: Federico Giunti potrebbe schierare Rosati in porta, con Zanon e Alhassan ai lati. Al centro della difesa Volta e Belmonte dovrebbero completare il reparto. Terrani e Bonaiuto saranno le due ali, che si abbasseranno e si alzeranno in base alle esigenze e a centrocampo Brighi ed Emmanuello cercheranno di impostare le azioni offensive. In attacco dovrebbero essere riconfermati Cerri e Frick. Ovviamente il tecnico perugino cercherà in tutti i modi di adattarsi allo schieramento del Benevento, anche perché non sarà per nulla facile giocarsi questo match da dentro o fuori.

QUOTE E PRONOSTICO PER LE SCOMMESSE

Il pronostico fissato alla vigilia dal portale di scommesse sportive snai.it ha concesso agli stregoni la palma di favorito: gli stregoni nell’1x2 sono stati dati al successo per 1.90, con l’affermazione dei grifoni valutata a 4.00, con il pari infine fissato a 3.25.

© Riproduzione Riservata.