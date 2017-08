Bologna-Cittadella/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bologna-Cittadella (LAPRESSE)

Bologna-Cittadella sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso, trentunenne della sezione di Palermo. Il programma del terzo turno preliminare di Coppa Italia prevede 13 partite nella serata di sabato 12 agosto 2017: la prima prende il via alle ore 20:00 e vede il Bologna riceve il Cittadella allo stadio Renato Dall’Ara.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

Il Bologna esordirà in campionato domenica 20 agosto, sempre in casa contro il Torino (ore 20:45), per il Cittadella invece l’esordio nella nuova Serie B è previsto per il sabato seguente (26 agosto) contro l’Ascoli, allo stadio Pier Cesare Tombolato. La partita di Coppa Italia tra Bologna e Cittadella, valida per il terzo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Nel debutto di Coppa Italia contro il Cittadella, Donadoni dovrebbe schierare un 4-3-3 con Mirante in porta, De Maio e Giancarlo Gonzalez centrali difensori, Torosodis terzino a destra e Masina sulla corsia di sinistra. A centrocampo Poli, Pulgar e Taider mentre nel tridente offensivo gli esterni Verdi e Di Francesco affiancheranno il centravanti Destro.

Possibile anche un 4-2-3-1 con un attaccante in più (Federico Di Francesco) a scapito di un centrocampista (Pulgar). Il Cittadella allenato da Roberto Venturato dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2: davanti al portiere Alfonso retroguardia a quattro con Salvi a destra, Pezzi a sinistra e coppia centrale Pelagatti-Varnier. A centrocampo Settembrini, il capitano e regista Iori e Schenetti, mentre il terzetto offensivo dovrebbe vedere Siega in posizione di trequartista a ridosso delle due punte, Arrighini e Litteri.

I RISULTATI DEL BOLOGNA NELLE AMICHEVOLI ESTIVE

Per la nuova stagione il Bologna si è dapprima radunato in Sardegna a Castiadas, in provincia di Cagliari, per poi spostarsi in Trentino nella località bolzanina di Castelrotto; una seconda parte di ritiro si è poi svolta in Austia e Kitzbuhel, dove i rossoblù si sono intrattenuti nella settimana dal 30 luglio al 4 agosto prima di rientrare al quartier generale di Casteldebole. La squadra di Roberto Donadoni ha sostenuto 9 amichevoli battendo Sciliar (9-1), Virtus Acquaviva (17-0), Sudtirol (3-0), Trento (5-0), i qatarioti del Lekhwiya Doha (3-2), i tedeschi dell’Hoffenheim (2-1) e la formazione Primavera allenata da Emanuele Troise (8-3).

In mezzo il pareggio per 1-1 con il Colonia, altra formazione della Bundesliga e la sconfitta patita in un ulteriore test contro l’Hoffenheim (0-3).

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Per il match dello stadio Dall’Ara le agenzie di scommesse propongono pronostici decisamente favorevoli ai padroni di casa: snai.it fissa a quota 1,50 il segno 1 per la vittoria del Bologna, a 3,80 il segno X per il pareggio e a 6,00 il segno 2 per il successo esterno del Cittadella. In caso di parità al termine dei tempi regolamentare, Bologna e Cittadella proseguiranno con due supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventualmente con i calci di rigore. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,67), Over (2,05), Gol (2,05) e NoGol (1,63).

GLI OBIETTIVI 2018 DI BOLOGNA E CITTADELLA

Si affrontano squadre di categorie diverse ma con il medesimo obiettivo di partenza nei rispettivi campionati: nella nuova stagione, sia il Bologna (Serie A) che il Cittadella (Serie B) cercheranno anzitutto di mantenere la categoria per poi alzare l’asticella delle ambizioni. In particolare il Bologna allenato da Roberto Donadoni spera di ottenere di più rispetto ai 41 punti del 2016-2017, mentre il Cittadella punta a replicare il sorprendente cammino dell’anno scorso, in cui da neooprossa la squadra veneta ha terminato la stagione regolare al sesto posto (63 punti) qualificandosi per i playoff, dove poi è stata eliminata dal Carpi nel turno preliminare.

© Riproduzione Riservata.