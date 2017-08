Brescia Pescara/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Pescara (LaPresse)

Brescia Pescara, diretta dall’arbitro Orsato, è la partita in programma oggi sabato 12 agosto 2017 alle ore 20.30 presso lo Stadio Rigamonti e valida per il terzo turno di Coppa Italia 2017-2018. Il Brescia riparte per la nuova stagione dalla guida esperta di Boscaglia, uno degli allenatori più richiesti negli ultimi anni in cadetteria, alla seconda stagione con le rondinelle dopo quella del 2015-2016. In città c'è entusiasmo per la buona partenza stagionale contro il Padova in Coppa Italia (1-0 con gol di Torregrossa), ma le attese e gli occhi della piazza sono tutti concentrati sulle vicende societarie, che hanno visto da pochi giorni l'ingresso di Massimo Cellino, imprenditore sardo con trascorsi controversi ma importanti a Cagliari e al Leeds in Inghilterra. Scelta sicuramente non casuale quella di Cellino, che si è già dichiarato pronto a mettere importanti mezzi a disposizione per riportare il Brescia ai palcoscenici che le competono dopo alcune stagioni improduttive in cadetteria, gravate da diverse difficoltà interne e da risultati sul campo scarsi per la piazza.

L'avversario del prossimo turno, però, è un Pescara che, dopo la retrocessione dalla Serie A dopo una pessima stagione, si è aggiudicata con le nuove regole parte del famoso "paracadute" ed ha dunque la possibilità economica di ricostruire su basi importanti per giocarsi subito la promozione. Fra gli importanti movimenti compiuti sul mercato ci sono gli arrivi di attaccanti affermati in categoria come Ganz e l'esterno Nicastro, ma anche di scelte coraggiose e di prospettiva su giovani come Capone, Selasi e Valzania e su elementi molto richiesti come il terzino Biraghi, che aveva proposte anche dalla massima serie. Sulla panchina è stato confermato il boemo Zeman, alla guida del club da febbraio, con l'ambizione di ottenere lo stesso risultato raggiunto nel 2011/12 nell'anno delle stelle Immobile, Verratti e Insigne. E' un progetto ambizioso quello di Sebastiani e soci, ma la squadra è stata plasmata già secondo i dettami e le volontà del tecnico ceco.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Va poi ricordato che la partita tra Brescia e Pescara non sarà visibile diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni per un eventuale diretta streaming video della partita di Coppa Italia. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi ai portali delle due società e di seguire i profili social collegati per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita.

PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni di questo match, il Brescia dovrebbe scendere in campo con il classico 3-5-2 di Boscaglia. In porta gioca Minelli, con Lancini, Coppolaro e Bagadur in difesa; a centrocampo dovrebbe partire dall'inizio l'ex Verona Cecchi, un classe '97, con Pinzi e Ndoj che dovrebbero completare il pacchetto centrale. Sulle fasce maglia da titolare quasi certa per Coly da una parte e Cattaneo dall'altra; in avanti pronti il bomber storico Caracciolo insieme a Torregrossa, già autore del gol vincente nello scorso match. Il Pescara di Zeman risponde con il 4-3-3 con Fiorillo in porta, Biraghi, Fornasier, Perrotta e Crescenzi a comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo Memushaj, Benali e Selasi con Nicastro e Mancuso sugli esterni alle spalle di Ganz.

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote SNAI: Brescia leggermente favorito per il fattore campo con 1 a 2,55, mentre il segno 2 è quotato 2,60. Il segno X è quotato 3,25.

