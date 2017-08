Cagliari-Palermo/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cagliari-Palermo (LAPRESSE)

Cagliari Palermo sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 1. Appuntamento alle ore 21:15 di sabato 12 agosto 2017, per la sfida del terzo turno eliminatorio di Coppa Italia che si tiene non a Cagliari ma allo stadio Olimpico Grande Torino, a causa della momentanea indisponibilità del nuovo impianto di gioco rossoblu (la Sardegna Arena). Debutto stagionale per il Cagliari allenato da Massimo Rastelli, che nel prossimo campionato di Serie A punta a replicare la tranquilla salvezza ottenuta nella passata stagione.

In cerca di pronto riscatto invece il Palermo, che ha mantenuto Maurizio Zamparini al timone solitario affidando la prima squadra ad un allenatore emergente: il trevigiano Bruno Tedino reduce da un fruttuoso biennio alla giuda del Pordenone (in Lega Pro). Dopo la retrocessione nell’ultima Serie A, i siciliani sperano quindi di riproporsi immediatamente ad alti livelli nel nuovo campionato di B che scatterà venerdì 25 agosto con l’anticipo tra le ambizioni neopromosse Parma e Cremonese; il Palermo entrerà in scena il giorno seguente (sabato 26) nella gara casalinga contro lo Spezia. In Serie A invece sarà proprio il Cagliari ad aprire le danze: i sardi faranno visita ai campioni in carica della Juventus nel primo anticipo di sabato 19 agosto, inizio alle ore 18:00.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Per il Cagliari di Rastelli è previsto un 4-3-1-2 con Cragno in porta, Andreolli e Ceppitelli al centro della difesa, Padoin terzino a destra e il belga Miangue sulla sinistra. A centrocampo Dossena, Barella e Ionita, tre le linee Joao Pedro e in attacco il tandem formato da Borriello e da Diego Farias, quest’ultimo in ballottaggio con Sau.

Il Palermo di Bruno Tedino dovrebbe confermare in blocco il 3-4-2-1 titolare domenica scorsa: quindi Posavec tra i pali e in difesa Struna, Bellusci e Cionek. A metacampo la coppia Chochev-Jajalo, sulle corsie laterali Morganella (destra) e Aleesami (sinistra) e pacchetto offensivo con Trajkovski e Coronado a supporto del centravanti e nuovo capitano, Ilija Nestorovski.

UN TEST IMPORTANTE PER CAGLIARI E PALERMO

Probabilmente sia i rossoblù che il Palermo si rinforzeranno ancora da qui al 31 agosto, ultimo giorno di calciomercato; in ogni caso l’odierno test di Coppa Italia fornirà indicazioni attendibili sui rispettivi stati di forma. Il Palermo si è già mostrato in palla nel secondo turno di Coppa Italia stravinto contro la Virtus Francavilla: domenica scorsa la squadra di mister Tedino si è agevolmente sbarazzata dei pugliesi vincendo 5-0, particolarmente su di giri l’attaccante macedone Aleksandar Trajkovski autore di una tripletta (a completare il tabellino marcatori il norvegese Aitam Aleesami e uno dei nuovi acquisti, il centrocampista polacco Radoslaw Murawski).

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Per questo match le quote delle agenzie di scommesse puntano decisamente sui sardi: snai.it valuta 1,55 il segno 1 per la vittoria del Cagliari, poi 3,80 il segno X per il pareggio e 5,75 il segno 2 per il successo esterno del Palermo. Opzione Under per questa partita a quota 1,73, Over a 1,95, Gol 2,00 e NoGol 1,70. In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, le due squadre procederanno con due supplementari da un quarto d’ora l’uno ed eventualmente anche con i calci di rigore. La vincente di Cagliari-Palermo accederà al quarto turno di fine novembre in cui sfiderà una squadra tra Pordenone e Lecce, in campo sempre questa sera ma dalle ore 20:30.

