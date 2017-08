Carpi Salernitana/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Carpi Salernitana (LaPresse)

Carpi Salernitana, diretta dall’arbitro Claudio Gavillucci, è la partita in programma oggi sabato 12 agosto alle ore 20.30 allo Stadio Sandro Cabassi e valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia 2017. Entrambe le squadre si presentano a questo incontro dopo una vittoria nel turno precedente contro una squadra di Serie C. I campani hanno vinto di misura sull'Alessandria con il punteggio di 2-1: il gol dell'ex di Bocalon ha portato i granata in vantaggio (l'attaccante è stato prelevato dai piemontesi proprio quest'estate), ma ci ha pensato Marconi al minuto numero 36 a ristabilire la parità. Le squadre sono andate negli spogliatoi con l'1-1 decretato dal campo, ma i campani sono ripartiti con vigore nel secondo tempo, mettendo alle strette l'Alessandria anche grazie alla spinta di un Arechi acceso. All'83' è stato il gol di Sprocati a dare il pass ai campani per l'accesso al turno successivo.

La formazione di Bollini, confermato dopo l'ottimo lavoro svolto nello scorso campionato a stagione in corso, si candida per un posto nei play-off dopo aver fallito l'obiettivo nella scorsa stagione per pochi punti. I granata, che proprio grazie all'arrivo di Bollini avevano acquistato una media punti alta, hanno pagato nel finale la prima parte di stagione pessima, in cui la retrocessione sembrava ormai una realtà vicina.

Dall'altra parte troviamo un Carpi che, dopo anni di guida soddisfacente da parte di mister Castori (promozione nella stagione 2014-2015 da prima della classe), riparte da mister Antonio Calabro, ex difensore professionista affermatosi come l'allenatore rivelazione della scorsa Lega Pro alla guida del Francavilla. L'esordio in gara ufficiale è stato brillante per gli emiliani, che hanno mandato a casa il blasonato Livorno (Serie C) con un secco 4-0. Sugli scudi Mbakogu, al centro di numerose voci di mercato ma apparso in grande forma e con voglia di fare bene, che è stato autore di una doppietta e del gol che ha rotto gli equilibri. Buono anche l'esordio per Jawo, punta classe '95 del Gambia autore di una rete; l'altra rete è stata ad opera di Verna, un altro dei tanti volti nuovi giunti agli ordini di mister Calabro in questa sessione estiva.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo poi che la partita tra Carpi e Salernitana non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni per l’eventuale diretta streaming video: consigliamo pertanto di collegarsi ai portale e i profili social delle rispettive formazioni oltre che al portale della Lega serie A per rimanere aggiornati sul risultato live dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni del match diciamo che il tecnico Calabro è pronto alla conferma del 3-5-2 per superare la Salernitana: in campo c'è Colombi in porta, con Sabbione, Capela e Poli ad agire da centrali. Jelenic e Pasciuti dovrebbero occuparsi delle due fasce, lasciando a Lollo, Fedele e Verna il posto in mezzo al campo. In avanti Mbakogu e Jawo dovrebbero ricevere la conferma da titolari, anche se il nuovo arrivo N'Zola scalpita per l'esordio con gli emiliani. Dall'altra parte Bollini dvrebbe schierare il 4-3-1-2 che ha battuto l'Alessandria: Adamonis sarà tra i pali, mentre Bernardini e Mantovani avranno la maglia da centrali con Pucino e Tuia ai lati. A centrocampo Sprocati potrebbe rilevare Ricci insieme ad Odjer e Signorelli per completare il terzetto. In attacco spazio di nuovo a Rosina e Bocalo, che ha esordito nel migliore dei modi nella sua prima gara con la maglia granata.

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Si prevede un incontro particolarmente interessante al Cabassi, fra due formazioni che hanno cambiato non poco nel proprio organico durante questa estate e partono entrambe con ambizioni importanti per la prossima cadetteria. Gli emiliani avranno dalla propria parte il fattore campo e il morale alle stelle dopo il 4-0 di esordio, ma li attende un avversario ostico. Peri il pronostico ricordiamo che la SNAI quota 2,10 il segno 1, mentre è quotato 3,45 il segno 2. L'X è quotato 3,10. La vincente di questo confronto andrà contro la vincente di Torino-Trapani ai sedicesimi.

© Riproduzione Riservata.