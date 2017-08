Chievo Ascoli/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Chievo Ascoli (LaPresse)

Chievo Ascoli, diretta dall’arbitro Mariani, è la partita in programma oggi Sabato 12 agosto alle ore 20.45 e valida per il terzo turno preliminare di Coppa Italia 2017. Questa sera quindi si affronteranno due formazioni chiamate ad affrontare obiettivi diversi nei rispettivi cammini: i gialloblu vivranno il loro esordio ufficiale stagionale dopo un ottimo precampionato, che li ha visti inanellare risultati di prestigio come il pareggio contro il Napoli, ottimo spunto per la prossima stagione nella Serie A. Di contro però la formazione di Maran avrà l'Ascoli che quest’anno militerà nella cadetteria e che hanno già esordito in Coppa Italia con la rocambolesca vittoria per tre a due contro una formazione di Serie C, la Juve Stabia. La doppietta del bomber Favilli ha permesso all'Ascoli di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco dopo il momentaneo pareggio di Paponi, poi De Feo ha messo in ghiaccio il match nella ripresa, anche se la formazione di Castellammare di Stabia è riuscita a tornare sotto grazie alla rete siglata da Paponi. Per l'Ascoli un buon riscatto nel primo impegno ufficiale della stagione, dopo la sconfitta in amichevole contro la Salernitana che aveva fatto serpeggiare qualche malumore tra i tifosi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

Chievo-Ascoli non sarà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video via internet: gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale della Lega Calcio, legaseriea.it, oltre che sui portali di entrambe le formazioni in campo questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Allo stadio Bentegodi di Verona scenderanno in campo queste probabili formazioni: Chievo in campo con Sorrentino a difesa della porta, Depaoli in posizione di terzino destro e Gobbi in posizione di terzino sinistro, con Gamberini e Bani che giocheranno come difensori centrali. A centrocampo, spazio a Castro, a Radovanovic e a Hetemaj come terzetto titolare, mentre lo sloveno Birsa sarà come di consueto il trequartista nello scacchiere tattico dei gialloblu, alle spalle del tandem offensivo composto da Inglese e Pucciarelli. Risponderà l'Ascoli con Lanni in porta, Mogos sull'out difensivo di destra e Mignanelli sull'out difensivo di sinistra, con Carpani e Gigliotti centrali a completare la linea difensiva a quattro. Il ghanese Addae e Buzzegoli saranno impiegati come vertici arretrati di centrocampo, mentre Baldini, D'Urso e Lores Varela supporteranno il centravanti Favilli in fase offensiva.

QUOTE E SCOMMESSE

Fattore campo e categoria superiore sono i elementi che portano le agenzie di scommesse a considerare il Chievo nettamente favorito per la partita di sabato sera, con vittoria scaligera quotata 1.30 da Paddy Power, mentre Bet365 propone a 4.75 la quota del pareggio, mentre la quota relativa al successo esterno dei marchigiani viene offerta a 11.00 da William Hill. Si ricorda che la partita

