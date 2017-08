Crotone Piacenza/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Crotone Piacenza (LaPresse)

Crotone-Piacenza, diretta dall’arbitro Riccardo Pinzani sabato 12 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valida per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. I calabresi allenati da Nicola tornano in campo dopo la miracolosa salvezza ottenuta nella passata stagione, recuperando verso l'Empoli quando ormai l'immediata discesa in Serie B sembrava ormai sancita. Per il Crotone un nuovo inizio che riparte da una competizione in cui gli emiliani, avversari di turno, hanno già fatto il loro esordio lo scorso 30 luglio, battendo in casa la Massese con un gol di Scaccabarozzi. Poi, la bella impresa di Novara con la vittoria in trasferta in casa di una formazione di categoria superiore, lo stadio Silvio Piola espugnato con le reti di Pederzoli e Morosini.

Il Crotone è invece reduce da un pareggio per due a due in un'amichevole precampionato contro il Cagliari, in gol Tonev e Barberis per i calabresi. Precedentemente i rossoblu avevano avuto la meglio su una formazione di Lega Pro, la Sicula Leonzio. Si tratta di squadre che possono rappresentare test di livello, ma sicuramente la prima partita ufficiale dirà di più sulle reali potenzialità di un gruppo come quello di Nicola, che si presenterà comunque rinnovato rispetto alla passata stagione.

INFO STREAMING E DIRETTA TV COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

Crotone-Piacenza, sabato 12 agosto 2017 alle ore 20.45, non sarà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video via internet: i siti ufficiali delle due società, oltre a quello della Lega Calcio legaseriea.it, forniranno aggiornamento sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Allo stadio Ezio Scida di Crotone scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa affronteranno la prima sfida ufficiale della stagione con Cordaz tra i pali, Faraoni sulla fascia destra in difesa e Dussenne e l'albanese Ajeti schierati al centro della difesa, con Martella sul versante mancino. Centrocampo con Izco laterale di destra e Nalini laterale di sinistra, mentre Cabrera e Rohden si muoveranno nella zona centrale della linea mediana. In attacco, il bulgaro Tonev farà coppia con Trotta.

Il Piacenza scenderà invece in campo con Fumagalli estremo difensore, Pergreffi, Silva e Bini titolari nella linea difensiva a tre, mentre Di Cecco coprirà la corsia laterale di destra e Masullo la corsia laterale di sinistra. A centrocampo, spazio a Morosini, Pederzoli e Scaccabarozzi. In attacco, Dellalatta farà coppia con Romero.

QUOTE E SCOMMESSE

Quote per il match molto sbilanciate in favore dei calabresi, si tratta pur sempre in fondo di una sfida tra una squadra di Serie A e una di Serie C. Vittoria interna quotata 1.28 da Unibet, mentre Paddy Power proporrà a 5.90 la quota dell'eventuale pareggio, e moltiplicherà per 12.00 quanto investito sul successo esterno degli emiliani allo stadio Ezio Scida.

© Riproduzione Riservata.