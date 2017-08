Diretta/ Mondiali atletica 2017 Londra streaming video e tv, orario: medagliere, finali, programma (12 agosto)

Diretta Mondiali atletica: Mo Farah (LaPresse)

Oggi, sabato 12 agosto, ai Mondiali di atletica Londra 2017 si arriva alla nona e penultima giornata di gare: siamo ormai all'ultimo weekend della kermesse iridata che riunisce il meglio dell'atletica mondiale, si intensifica il programma delle finali e il medagliere assume un aspetto che sarà sempre più simile a quello definitivo. Ci sarà anche la sessione mattutina, tuttavia solamente nella sessione serale ci saranno titoli da assegnare. Per la precisione, saranno ben sette le finali odierne, dunque il programma sarà decisamente ricco: andiamo di conseguenza ora a descrivere meglio che cosa ci attenderà in questa nuova giornata allo stadio Olimpico dei Giochi 2012.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Cominciamo dal decathlon, che oggi come già ieri ci accompagnerà per tutta la giornata con le ultime cinque fatiche per gli atleti più completi del mondo: al mattino ecco 110 metri ostacoli, lancio del disco e salto con l’asta, alla sera lancio del giavellotto e infine i 1500 metri (dalle ore 21.45 italiane) che determineranno la classifica finale e dunque chi sarà il campione del Mondo. Fra le altre sei finali, la prima ad avere inizio sarà quella del salto in alto femminile alle ore 20.05 italiane, purtroppo senza la nostra Alessia Trost che non è riuscita ad ottenere la qualificazione fra le migliori 12 della specialità.

Alle ore 21.05 l’appuntamento sarà invece con i 100 ostacoli femminili, specialità che abbina velocità e coordinazione ai massimi livelli; si proseguirà a gran ritmo con una raffica di finali perché alle ore 21.15 prenderà il via il lancio del giavellotto maschile, mentre alle ore 21.20 è in programma la partenza dei 5000 metri maschili con l’idolo di casa Mo Farah. A seguire ci saranno i già ricordati 1500 metri del decathlon, per poi dare spazio al gran finale con le due staffette 4x100: le donne scenderanno in pista alle ore 22.30 per la loro finale, quella maschile sarà invece alle ore 22.50, ultimo atto della carriera di un certo Usain Bolt - ipotizzando che le qualificazioni mattutine saranno una formalità per la Giamaica. Insomma, è sufficiente questo sintetico elenco per capire che sarà una giornata emozionante, tutta da vivere.

DOVE VEDERE I MONDIALI DI ATLETICA

Per quanto riguarda la diretta tv dei Mondiali di atletica 2017 a Londra, essa sarà garantita sia dalla Rai sia da Eurosport. In chiaro l'appuntamento sarà su Rai Sport + per quanto riguarda la sessione mattutina e anche la prima parte della sessione serale, dalle ore 18.30 e fino alle ore 21.05, quando si passerà su Rai Due, mentre l'intera giornata sarà visibile su Eurosport 1 sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

