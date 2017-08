Inter-Betis Siviglia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Inter-Betis (LAPRESSE)

Inter-Betis Siviglia è una delle amichevoli in programma sabato 12 agosto 2017: le due squadre si affrontano allo stadio Via del Mare di Lecce a partire dalle ore 20:30. Per l’Inter ultimo test del precampionato 2017: gli avversari sono gli spagnoli del Betis Siviglia che in settimana hanno affrontato anche il Milan a Catania. L’amichevole di questa sera contro il Betis Siviglia si presenta come un test probante, quando manca poco più di una settimana all’inizio della nuova Serie A targata 2017-2018. L’appuntamento è per domenica 20 agosto, quando a San Siro arriverà una Fiorentina desiderosa a sua volta di scoprirsi ed allenata da Stefano Pioli, che solo pochi mesi fa sedeva sulla panchina nerazzurra. In un’annata che vedrà i nerazzurri solo spettatori delle competizioni europee, la squadra potrà concentrarsi unicamente sul campionato e l’obiettivo minimo saranno i primi quattro posti che assegneranno i piazzamenti Champions.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

L’amichevole precampionato tra Inter e Betis Siviglia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (il numero 201), Super Calcio HD (n.206) e Calcio 1 HD (251): telecronaca dalle ore 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai due pacchetti il codice per l’acquisto in pay-per-view è 406011.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Nell’amichevole di Lecce, Spalletti dovrebbe proporre una formazione simile a quella titolare contro il Villarreal: davanti al portiere Handanovic i difensori centrali saranno Miranda e Skriniar, quest’ultimo autore sin qui di un precampionato convincente; a completare la retroguardia i terzini D’Ambrosio e Nagatomo, mentre Dalbert potrebbe subentrare nel corso della ripresa. A centrocampo previsti Gagliardini e Borja Valero, mentre Joao Mario sarà probabilmente confermato nei panni d’incursore centrale.

Esterni alti Candreva e Perisic, mentre il centravanti titolare potrebbe essere Icardi per la prima volta in questa estate, altrimenti spazio a Eder. Per il Betis invece annunciato un 4-3-3 con Adan in porta, Rafa Navarro e Tosca terzini, Mandi e German Pezzella (accostato proprio all’Inter dagli ultimi rumors di mercato) difensori centrali. A centrocampo Camarasa, il serbo Brasanac e il messicano Guardado e in attacco il tridente formato dagli esterni Joaquin e Nahuel e dalla punta centrale Sanabria.

I RISULTATI DELL'INTER NELLE AMICHEVOLI ESTIVE

Sinora l’estate ha riportato speranza in casa nerazzurra: la squadra allenata da Luciano Spalletti ha perso solo un’amichevole su 7 superando anche ostacoli prestigiosi come Lione, Bayern Monaco, Chelsea e Villarreal. Nell’ultimo test contro il ‘Sottomarino Giallo’, disputato allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, si è rivisto in campo anche Mauro Icardi che aveva saltato i test-match precedenti per smaltire il problema muscolare accusato nel finale della stagione scorsa. Il capitano è apparso in buona condizione ed è stato autore di un bell’assist per il definitivo 3-1 firmato da Marcelo Brozovic, mentre le altre due reti interista sono state messe a segno dal ‘solito’ Eder, vero mattatore di questo precampionato e da Stevan Jovetic, che sembra volersi ricandidare ad un ruolo da protagonista con la maglia nerazzurra.

Nel frattempo impazza il calciomercato ed anche l’Inter, che ha passato luglio ad osservare i fuochi d’artificio dei cugini, sembra ben intenzionata a sparare i suoi ‘botti’; dal Nizza è appena arrivato il terzino brasiliano Dalbert Henrique mentre la trattativa per il giovane attaccante Emre Mor, turco classe 1997 in forza al Borussia Dortmund, pare in dirittura d’arrivo.

