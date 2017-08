PRONOSTICI COPPA ITALIA/ Scommesse e quote: le partite su cui puntare

Anche il Cagliari in campo nel weekend di Coppa Italia (foto LaPresse)

Un sabato di Coppa Italia ricco di sfide interessanti. Proviamo a vedere i pronostici delle partite e le quote su cui puntare e scommettere. La competizione giunta al suo terzo turno, vedrà entrare in scena le formazioni di Serie A. Un weekend molto intenso anche per gli scommettitori che potrebbero trovare quote interessanti per tentare il colpaccio e portare a casa un bel gruzzoletto. Programma compresso in serata, si parte con il Bologna di Donadoni che farà il suo esordio stagionale ufficiale contro il Cittadella. Vittoria felsinea quotata 1.60, mentre il successo veneto può fruttare 6 volte e mezza la posta scommessa. Tra le squadre favoritissime in questo sabato di Coppa anche la nuova Spal, pronta all’esordio in Serie A a quasi mezzo secolo dall’ultima volta, e impegnata a casa contro una formazione di Lega Pro, il Renate. Vittoria estense quotata 1.25, il pareggio paga 5.75 e la vittoria dei monzesi addirittura 11.00. Nettamente favorita anche la Sampdoria di Giampaolo, quotata 1.33 per il successo interno contro il Foggia (quotato 9.00) neopromosso dalla Lega Pro.

CAGLIARI-PALERMO, DERBY ISOLANO

Tra le sfide più interessanti della serata, anche quella tra il Cagliari e il Palermo, derby delle isole con i rosanero nobili decaduti, quotati 6.00 per la vittoria mentre il successo dei sardi viene quotato 1.60. Sulla carta sembra promettere grandi emozioni anche Bari-Cremonese. Dopo aver piegato il Parma, i pugliesi giocano di nuovo in casa, favoriti a una quota di 2.10 in un match che secondo i bookmaker si prospetta comunque equilibrato, col pareggio quotato 3.10 e il successo esterno grigiorosso 3.75. Favorita anche l’Udinese contro il Frosinone (successo friulano quotato 1.60, successo ciociaro fissato a una quota di 5.50) e questa potrebbe essere una delle quote più interessanti del sabato. Il Frosinone è squadra competitiva e potrebbe giocare lo scherzetto in trasferta. Favorito anche il nuovo Sassuolo di Bucchi contro lo Spezia, più o meno alle stesse quote: 1.67 per il successo emiliano, quota 3.60 per il pareggio, quota 5.25 per il successo esterno dei liguri.

IN CAMPO ANCHE DOMENICA

La partita più equilibrata del terzo turno di Tim Cup sarà probabilmente Pordenone-Lecce, scontro tra due squadre di Lega Pro che hanno saputo sovvertire il pronostico nel turno precedente. Vittoria neroverde quotata 2.70, successo salentino quotato 2.75 e pareggio quotato 3.00: chissà che non si vada ai supplementari. Interessante anche Carpi-Salernitana, con gli emiliani favoriti a 2.05 mentre la quota della vittoria granata viene proposta a 3.80. Non solo sabato, anche domenica 13 agosto si scenderà in campo nel weekend di Coppa Italia. In Genoa-Cesena i favori del pronostico sono per i Grifoni allenati da Juric, con vittoria rossoblu quotata 1.36, mentre la quota per il successo dei romagnoli si alza fino a 8.50. Il programma di Coppa Italia si chiuderà domenica sera con Hellas Verona-Avellino, scaligeri quotati 1.44 per la vittoria, successo irpino proposto a un moltiplicatore di 7.00, alta e invitante anche la quota per il pareggio, fissata a 4.33. Non resta che studiare e sperare nella sorte.

