Pordenone Lecce/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Pordenone Lecce, diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, è la partita in programma oggi sabato 12 agosto alle ore 20.30 e valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia 2017-2018. Questa sera si troveranno di fronte due squadre del campionato di Serie C che si sono messe alle spalle già due turni nella competizione realizzando due belle imprese, eliminando domenica scorsa due formazioni di categoria superiore. Il Pordenone, iniziando bene in casa nel primo turno battendo una squadra di Serie D, il Matelica, ed è poi riuscito a giocare un brutto scherzo al Venezia di Pippo Inzaghi neopromosso in Serie B. I ramarri hanno vinto due a uno in trasferta grazie alle reti di Martignago (poi espulso nel finale) e di Burrai, confermando di voler anche quest'anno recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Serie C.

Anche per il Lecce l'esordio è stato in casa contro una formazione di Serie D agevolmente battuta, il Ciliverghe Mazzano. E' arrivata però in esterna la seconda vittoria, allo stadio Silvio Piola di Vercelli, coi giallorossi che sono passati in Piemonte grazie alla doppietta di Di Piazza. Pordenone e Lecce puntano sicuramente a vivere una stagione da protagonisti in Serie C, a caccia della promozione nella cadetteria, e questa Coppa Italia sta sicuramente confermando la qualità delle due rose.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LòA PARTITA

Ricordiamo che per Pordenone-Lecce non è prevista né la diretta tv né diretta streaming video: gli aggiornamenti sulla partita si potranno seguire sul sito della Lega, legaseriea.it, che organizza la Tim Cup, così come sui portali ufficiali dei due club.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Le probabili formazioni del match: il Pordenone affronterà la sua terza sfida di Tim Cup con Perilli tra i pali, Formiconi in posizione di terzino destro e De Agostini in posizione di terzino sinistro, mentre Stefani e Parodi giocheranno al centro della retroguardia. Terzetto titolare di centrocampo composto da Misuraca, Burrai e Buratto, mentre Silvestro, vista l'assenza di Martignago per squalifica, si muoverà da trequartista al fianco di Sain-Maza, a sostegno di Gerardi confermato come unica punta di ruolo. Risponderà il Lecce con Perucchini a difesa della porta, Ciancio sull'out difensivo di destra e Di Matteo sull'out difensivo di sinistra, mentre Cosenza e Marino si muoveranno al centro della difesa.

A centrocampo Costa Ferreira, Arrigoni e Mancosu partiranno dal primo minuto, nel tridente offensivo ci sarà invece spazio per Lepore, Di Piazza (mattatore nel match di Vercelli) e Torromino. Confermati i moduli già visti in questa Tim Cup per entrambi gli allenatori. Il Pordenone giocherà con lo schema ad 'albero di Natale' studiato da Leo Colucci, che ha raccolto la pesante eredità di Bruno Tedino sulla panchina dei ramarri. 4-3-3 confermato anche per Rizzo, che proverà a riuscire dove gli altri allenatori negli ultimi cinque anni hanno fallito: riportare il Lecce in Serie B.

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Quote equilibratissime in una sfida che in ogni caso promuoverà al quarto turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, quindi con molte squadre di Serie A in gioco, una formazione di terza serie. Logico che entrambe le squadre vogliano cogliere la chance, col Pordenone leggermente favorito dal fattore campo. I bookmaker con Bet365 quotano 2.63 la vittoria dei ramarri, mentre Paddy Power moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Unibet quota 2.90 il successo esterno dei salentini.

