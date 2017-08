Probabili formazioni/ Inter Betis Siviglia: quote e ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Inter-Betis (LAPRESSE)

Inter Betis Siviglia è l’ultima amichevole estiva per la formazione di Luciano Spalletti: un test dunque particolarmente significativo quello che i nerazzurri affronteranno allo Stadio via del Mare di Lecce alle ore 20.30 di questa sera, con l’obiettivo di dare continuità ad un pre-campionato che, dopo un inizio balbettante, è andato decisamente in crescendo, restituendo grande fiducia all’ambiente nerazzurro. Dalbert e Icardi, sia pure per motivi diversi, potrebbero essere gli uomini più attesi, ma di certo sarà per tutti i giocatori l’ultima occasione di affinare l’intesa fra loro e con le richieste di Spalletti prima di cominciare a fare sul serio. Vediamo dunque ora quali saranno le probabili formazioni della sfida amichevole Inter-Betis Siviglia.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo adesso uno sguardo alle quote offerte per l’amichevole Inter-Betis Siviglia dal portale di scommesse bet 365: il successo nerazzurro è stato dato a 1.53 (segno 1), mentre la meno probabile affermazione del club spagnolo è stata valutata a 5.25 (segno 2), con il pari in una posizione intermedia, fissato a 4.00 (segno X).

FORMAZIONE INTER, SU CHI PUNTA SPALLETTI?

Pur rimanendo fedele al suo 4-2-3-1, Spalletti dovrebbe operare alcuni cambiamenti rispetto alle scorse uscite dell’Inter. In particolare ci sarà con ottima probabilità il debutto dell’ultimo acquisto Dalbert, arrivato a Milano dopo una trattativa lunghissima; di certo aumenterà anche il minutaggio di Icardi, che potrebbe pure partire titolare - in ogni caso, sarà staffetta con Eder. Ricapitolando, alcuni punti fermi come Handanovic tra i pali sono intoccabili. Skriniar e Miranda dovrebbero ancora comporre la coppia centrale il difesa, con D’Ambrosio confermato sulla destra e il probabile già citato esordio fin dal primo minuto di Dalbert sulla fascia sinistra. A centrocampo saranno Gagliardini e Borja Valero ad agire in una mediana nella quale ci sarà buona qualità oltre alla quantità. Più avanti, Joao Mario verrà posto sulla trequarti alle spalle di Icardi o Eder, con Candreva e Perisic chiamati come al solito ad agire in qualità di esterni offensivi dei nerazzurri.

FORMAZIONE BETIS SIVIGLIA, LE SCELTE DI SETIEN

Visto quanto fatto solo pochi giorni fa contro il Milan, l’allenatore Setien potrebbe voler rimettere in campo anche stasera contro l’altra formazione milanese il medesimo schieramento iniziale. Tuttavia, considerata la vicinanza dei due impegni, è anche possibile che il tecnico del Betis metta in campo coloro che invece avevano giocato meno contro i rossoneri a Catania, dunque non è facile capire quali saranno le intenzioni del tecnico. Nel modulo 4-3-3 comunque non dovrebbe mancare Gimenez tra i pali, con Mandi e Feddal al centro del reparto difensivo e uno tra Navarro, Barragan e Tosca a presidiare le fasce esterne. De La Hoz dovrebbe venir riconfermato in cabina di regia e con lui anche Camarasa e Guardado sulle mezzali, mentre in attacco i ballottaggi si fanno più incerti. Sanabria, dopo la rete firmata contro il Milan, potrebbe essere titolare al posto di Loen, mentre Loren e Nahuel hanno maggiori chance di completare il reparto fin dal primo minuto di gioco.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

BETIS (4-4-3): Gimenez; Barragan, Mandi, Feddal, Tosca; Camarasa, De La Johoz, Guardado; Loren, Sanabria, Nahunel. Allenatore: Setien.

