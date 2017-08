Probabili formazioni/ Juventus Lazio: diretta tv, orario e ultime novità live (Supercoppa Italia 2017)

Probabili Formazioni Juventus Lazio (LaPresse)

Si giocherà domani la partita tra Juventus e Lazio, finale della Supercoppa Italiana 2017: fischio d’inizio quindi domenica 13 agosto alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico, dove curiosamente saranno i bianconeri i padroni di casa, dato il campo, sulla carta, neutro. Nel primo obiettivo della stagione 2017-2018 nessuna nelle sue formazioni come i rispettivi tecnici vogliono sbagliare ma dare ai propri tifosi una nuova soddisfazione, ben augurante per il resto dell’anno. Da parte dei bianconeri vi è la voglia di rimediare alla sconfitta in Supercoppa rimediata ai rigori a Doha contro il Milan, mentre i biancocelesti di Inzaghi vogliono dare seguito alla stagione straordinaria dell’anno scorso. Vediamo ora nel dettaglio le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Lazio, finalissima della Supercoppa Italiana 2017.

FORMAZIONE JUVENTUS, LE SCELTE DI ALLEGRI

Anche se il mercato non è ancora finito domani Massimiliano Allegri dovrebbe mettere in campo quello che nelle pressioni dovrebbe essere l’11 ufficiale della prossima stagione. Confermato quindi il 4-2-3-1 già sperimentato con grande successo nella precedente stagione e dove chiaramente tra i pali non dovrebbe mancare il capitano Gigi Buffon, mentre nel reparto difensivo potrebbero esserci i primi dubbi- nel reparto a 4 rimasto orfano di Bonucci andato al Milan Chiellini dovrebbe stare di fronte a Buffon assieme a uno tra Rugani e Benatia, con Alex Sandro altra sicurezza nella fascia sinistra: altro ballottaggio sulla destra tra Liechsteiner, dato per favorito e De Sciglio, ancora in attesa di approvazione da parte de tifosi. Per la cerniera a centrocampo verrà confermata la coppia Khedira Pajnic senza alcun dubbio come appare parecchio sicuro la posizione sulla trequarti di Dybala fresco di maglia numero 10. Davanti inamovibile Higuian come punta, con Douglas Costa e Manduzkic liberi sulle fasce.

FORMAZIONE LAZIO, LE MOSSE DI INZAGHI

Con infortuni, squalificati, Inzaghi non ha troppa scelta in rosa per la Supercoppa Italiana di domani, appuntamento poi troppo importante per poter rinunciare ai propri uomini di punta. Confermato quindi nonostante qualche assenza il 3-5-2 che tanto ha portato bene nella precedente stagione con ora Strakosha tra i pali al posto di Berisha tornato all’Atalanta. Il reparto difensivo dei biancocelesti verrà formato da De Vrij al centro e Wallace e Radu a completamento (dato che Bastos è squalificato). Ampio reparto a centrocampo quindi con Leiva in cabina di regia, volto nuovo della rosa di Inzaghi: a completare non mancheranno Parolo e Milikovic Savic al fianco dell’ex Liverpool, con invece uno tra Basta e Marusic e Lulic a completare sulle fasce più esterne. In attacco con Felipe Anderson in forte dubbio lo schema a doppia punta dovrebbe vedere titolari oltre al solito Immobile, Keita, voce calda del mercato in ottica bianconera.

STREAMING E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA FINALE

Va detto che la finale di Supercoppa Italiana 2017 tra Juventus e Lazio sarà trasmessa solo sulla tv nazionale, ovvero su Rai 1: confermata quindi anche la diretta streaming video del match tramite il portale gratuito Raiplay.it.

IL TABELLINO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Keita, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

