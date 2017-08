Probabili formazioni/ Roma-Celta Vigo: diretta tv, orario, ultime notizie (amichevole)

Probabili formazioni Roma-Celta Vigo (LaPresse)

Domani sera si conclude per la Roma il tour spagnolo che ha caratterizzato la prima parte del mese di agosto dei giallorossi: appuntamento con l’amichevole Roma-Celta Vigo alle ore 19.30 in casa dei galiziani, una formazione di ottimo livello che nella scorsa stagione è stata semifinalista di Europa League. L’ideale per Eusebio Di Francesco come ultimo banco di prova in vista di un inizio di campionato molto difficile, che nelle prime due giornate prevederà Atalanta e Inter. Alla vigilia della partita amichevole di Vigo, andiamo dunque a vedere quali sono le notizie più attuali circa le probabili formazioni di Roma-Celta Vigo, indicando pure le modalità con le quali sarà possibile vedere l’incontro in tv.

FORMAZIONE ROMA

Di Francesco dovrebbe domani sera dare un buono spazio ai nuovi acquisti di questa estate, a pochi giorni dal debutto ufficiale in campionato, fermo restando il modulo 4-3-3 che è suo marchio di fabbrica fin dai tempi del Sassuolo. In difesa la novità è Kolarov, che giocherà come terzino sinistro al fianco della coppia centrale Fazio-Manolas e del terzino destro Bruno Peres nella linea difensiva a quattro davanti al portiere brasiliano Alisson. Più significative le novità estive nel terzetto di centrocampo: dentro il francese Gonalons in cabina di regia al posto di De Rossi, sarà titolare anche Pellegrini, rientrato nella Capitale dopo due stagioni al Sassuolo; Nainggolan sarà dunque l’unico reduce della passata stagione. Infine il volto nuovo nel tridente offensivo sarà il talento turco Cengiz Under, che affiancherà la punta centrale Dzeko e l’altro esterno offensivo, che sarà Perotti.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Pellegrini; Cengiz Under, Dzeko, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ROMA-CELTA VIGO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

Roma-Celta Vigo, domenica 13 agosto 2017 alle ore 19.30, sarà trasmessa per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sui canali Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD, rispettivamente i numeri 201, 206 e 251 della piattaforma satellitare di Sky, con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile sul sito skygo.sky.it.

© Riproduzione Riservata.