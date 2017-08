Pronostici Inter Betis/ Le scommesse e le quote per l'amichevole

Pronostici Inter Betis (LaPresse)

Per "leggere" correttamente i pronostici di Inter Betis Siviglia e decidere su che risultato scommettere vediamo come le due squadre arrivano a questa sfida e quali fattori possono essere più determinanti. Quello di stasera è l'ultimo banco di prova per l’Inter di Spalletti, l’ultima partita amichevole della stagione estiva: fischio d’inizio fissato allo stadio Via del Mare oggi sabato 12 agosto alle ore 20.30. La partita di questa sera quindi il secondo test match per la compagine di Setien, che solo pochi giorni fa aveva affrontato il Milan di Montella trovando una vittoria segnata dal Var per 2-1: il pronostici per questa sera potrebbe volgere contro i biancoverdi. La compagine spagnola nonostante l’ottima prova messa in campo a Catania solo pochi giorni fa però pare svantaggiata rispetto all’Inter di Spalletti che già in precedenza ha mostrato una compattezza e uno stato di forma notevole benché si tratti di un gruppo abbastanza nuovo e sotto la direzione di una nuovo allenatore.

SCOMMESSE E QUOTE

Vediamo quindi quali sono le quote date per l’1x2 dal portale di scommesse bet 365: il successo nerazzurro è stato dato a 1.53, mentre l’affermazione del club spagnolo è stata valutata a 5.25, con il pari poi fissato a 4.00.

I RISULTATI DELLE AMICHEVOLI DELL'INTER

I risultati ottenuti questa estate parlano chiaro: 4 vittorie e un solo pareggio nelle ultime amichevoli disputate da parte dei nerazzurri, dove volti nuovi e più noti hanno confermato la grande voglia di rivalsa sulla precedente stagione di Serie A.

FATTORE SPALLETTI

Di certo il clima è caldissimo sia nello spogliatoio e che fuori dal campo: i bei risultati e soprattutto l’avvento di un tecnico di grande valore come Luciano Spalletti ha senza dubbio rinvigorito gli animi dei tifosi nerazzurri, che ora invogliati dai primi esiti utili si stanno rivelando un autentico dodicesimo uomo in campo, anche se la stagione ufficiale della Serie A non ha ancora preso il via.

ICARDI IN CAMPO?

Non va neppure dimenticato che questa sera il capitano e bomber Mauro Icardi potrebbe essere in campo fin dal primo minuto, visto che pare ben recuperato dal recente infortunio muscolare. Da parre del Betis invece notiamo una stagione estiva con qualche lato e basso: la stagione di Liga però si avvicina e anche per Setien, chiudere bene l’estate potrebbe essere importante.

