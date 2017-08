Risultati/ Coppa Italia Tim Cup 2017-2018: diretta gol livescore delle partite

Risultati Coppa Italia (LaPresse)

La Coppa Italia 2017-2018 entra sempre più nel vivo: siamo infatti giunti al terzo turno eliminatorio, il primo che coinvolge anche le squadre di Serie A, per la precisione 12 sulle 20 compagini che formano il campionato maggiore - sono esentate le prime otto della scorsa stagione, che entreranno in scena solamente dagli ottavi. Andiamo per prima cosa a ricordare il programma di tutte le partite di questo terzo turno di cui seguiremo live i risultati tenendovi aggiornati: già giocato ieri sera l’anticipo Torino-Trapani, oggi si comincia alle ore 20.00 con Bologna-Cittadella. Si giocheranno alle ore 20.30 Benevento-Perugia, Brescia-Pescara, Carpi-Salernitana, Pordenone-Lecce, Spal-Renate; fischio d’inizio alle ore 20.45 invece per Chievo-Ascoli, Crotone-Piacenza, Sampdoria-Foggia, Sassuolo-Spezia, Udinese-Frosinone; si gioca alle ore 21.00 Bari-Cremonese, alle ore 21.15 invece ecco Cagliari-Palermo. Infine i due posticipi di domani, domenica 13 agosto: alle ore 18.00 Genoa-Cesena, Verona-Avellino chiuderà il programma alle ore 20.30.

REGOLAMENTO COPPA ITALIA: COSA CAMBIA?

Elencate tutte le partite, un cenno va fatto doverosamente anche al regolamento: come i due turni precedenti, anche questo si disputa in partita secca, dunque in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari e se necessario anche con i calci di rigore. Si gioca in casa della squadra con il numero d’ingresso più basso, cioè quella teoricamente più forte - ad esempio, tutte quelle di Serie A avranno il vantaggio di giocare in casa, fatto che fa discutere da tanti anni, perché molti propongono l’inversione del fattore campo per dare vita a sfide più interessanti e combattute.

IL QUARTO TURNO A NOVEMBRE

Saranno partite molto interessanti, perché siamo sempre più vicini all’inizio dei campionati (per quanto riguarda la Serie A manca una sola settimana) e di conseguenza questo impegno di Coppa Italia può essere considerato per tutti gli allenatori come una sorta di prova generale in vista del debutto in campionato. Da notare pure che la Coppa Italia prenderà dopo questo weekend una lunghissima pausa, perché poi tornerà protagonista con il quarto turno solo alla fine di novembre, mentre per gli ottavi e di conseguenza l’ingresso delle big bisognerà attendere un intenso mese di dicembre. Saremo decisamente in un altro momento della stagione: per adesso ci godiamo l’estate e la Coppa Italia come assoluta protagonista, senza calcoli di turnover che troppo spesso nel corso dell’anno penalizzano la nostra Coppa nazionale.

RISULTATI 3° TURNO COPPA ITALIA

GIOCATA IERI Torino-Trapani 7-1

Ore 20.00

Bologna-Cittadella

Ore 20.30

Benevento-Perugia

Brescia-Pescara

Carpi-Salernitana

Pordenone-Lecce

Spal-Renate

Ore 20.45

Chievo-Ascoli

Crotone-Piacenza

Sampdoria-Foggia

Sassuolo-Spezia

Udinese-Frosinone

Ore 21.00

Bari-Cremonese

Ore 21.15

Cagliari-Palermo

Domenica 13 agosto

Ore 18.00

Genoa-Cesena

Ore 20.30

Verona-Avellino

