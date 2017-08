Sampdoria Foggia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Sampdoria Foggia (LaPresse)

Sampdoria-Foggia, diretta dall’arbitro Luca Banti stasera, sabato 12 agosto 2017 alle ore 20.45, vedrà l'esordio stagionale ufficiale dei blucerchiati allenati da Giampaolo nel terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. L'avversario sarà il Foggia, club chiamato ad affrontare a quasi vent'anni di distanza dall'ultima volta il campionato di Serie B. Una sfida che si prospetta di livello, con i blucerchiati che sono stati una delle note liete dello scorso campionato di massima serie. Dopo una stagione travagliata in cui la Samp si era trovata a flirtare pericolosamente con la retrocessione, l'avvento di Giampaolo in panchina ha portato risultati e bel gioco, anche se la zona Europa League è sempre stata abbastanza distante.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista diretta tv o diretta streaming video via internet per Sampdoria-Foggia, in programma sabato 12 agosto 2017 alle ore 20.45, con gli aggiornamenti sul match che saranno disponibili sui portali ufficiali dei due club e sul sito della Lega Serie A, ovvero legaseriea.it.

PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni dell'incontro che andrà in scena allo stadio Ferraris di Genova. Sampdoria in campo con Puggioni a difesa della porta, Sala sull'out difensivo di destra e Pavlovic sull'out difensivo di sinistra, con Regini e Silvestre impiegati come difensori centrali. Nella zona mediana spazio al terzetto titolare composto da Barreto, Torreira e da Linetty, mentre Praet avrà compiti da trequartista alle spalle di Quagliarella e Caprari come titolari d'attacco.

La risposta del Foggia sarà affidata a Guarna tra i pali, Gerbo in posizione di terzino destro e Rubin in posizione di terzino sinistro, mentre Martinelli e Coletti saranno i due difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per Vacca, Agazzi e Deli, mentre in attacco ci sarà dal primo minuto il serbo Milinkovic, partito dalla panchina contro il Vicenza nel precedente turno di Coppa Italia, al fianco di Chiricò e Mazzeo.

GLI OBIETTIVI DI SAMPDORIA E FOGGIA

Ad ogni modo, i blucerchiati quest'anno dovranno ripartire con una formazione rimaneggiata, con nuovi talenti da lanciare ma anche con l'incognita di aver perso delle vere colonne della passata stagione, come Skriniar, difensore passato all'Inter, e Muriel ceduto in Spagna al Siviglia. In più, dopo aver ottenuto di nuovo l'idoneità sportiva dopo aver visto sfumare il trasferimento alla Juventus, anche Patrick Schick potrebbe lasciare la compagnia, visto che su di lui sul mercato si è fatto fortissimo l'interessamento dell'Inter.

Il Foggia dal canto suo è pronto a vivere con entusiasmo l'avventura di un campionato cadetto sospirato a lungo, conquistato nella passata stagione grazie all'esaltante cavalcata conclusa con il primo posto nel girone C di Lega Pro, dopo che nella stagione precedente i Satanelli avevano perso il treno del salto di categoria uscendo sconfitti dalla finale play off contro il Pisa. Il Foggia ha già fatto il suo esordio in questa edizione della Tim Cup battendo in trasferta il Vicenza con un perentorio tre a uno, firmato dalle reti di Mazzeo (doppietta) e Milinkovic, segno di come le spettacolari trame di gioco di Stroppa, che hanno deliziato i tifosi rossoneri per tutta la scorsa stagione, non si sono arrugginite durante l'estate.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per i bookmaker Sampdoria favorita in maniera abbastanza solida per la qualificazione al quarto turno ad eliminazione diretta di Tim Cup, con vittoria blucerchiata quotata 1.35 da William Hill, mentre Paddy Power alza fino a 9.50 la quota relativa al successo esterno dei pugliesi e Unibet propone a 6.10 l'eventuale pareggio che porterebbe le squadre ai tempi supplementari.

