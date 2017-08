Sassuolo Spezia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Sassuolo Spezia (LaPresse)

Sassuolo Spezia, diretta dall’arbitro Luca Pairetto, è la partita in programma oggi sabato 12 agosto alle ore 20.45 e valida per il terzo turno di Coppa Italia 2017-2018. Si tratta del primo impegno ufficiale in stagione per il nuovo Sassuolo di Christian Bucchi: la formazione neroverde, che in estate ha visto la partenza di alcuni protagonisti di un biennio felice in Serie A fatto di tante soddisfazioni e della prima partecipazione in Europa League, riparte dall'ex tecnico di Maceratese e Perugia per alimentare le forti ambizioni di crescita della società e, su tutti, del presidente Squinzi. L'ex numero 1 di Confindustria, infatti, ha investito dal suo arrivo in città diverse risorse nella squadra, sia dal punto di vista strutturale che tecnico, favorendone la crescita graduale e la permanenza per 5 stagioni di fila nel massimo campionato.

Le partenze in estate del tecnico Di Francesco, che con le sue idee è stato sicuramente uno dei motivi più importanti del successo nero-verde, e di pedine fondamentali dello scorso anno come Defrel e Pellegrini, che hanno seguito il tecnico abruzzese alla Roma, sarà soltanto una sfida da superare per il nuovo gruppo che punta ad una conferma, se non un immediato miglioramento, dei risultati conseguiti con la vecchia guida. Il primo ostacolo da superare, dopo quanto di buono fatto vedere nelle amichevoli pre-stagionali, si chiama Spezia. I liguri, che ripartono dalla guida di Fabio Gallo dopo l'esonero di Di Carlo, sono attesi dalla stagione della verità: grandi spese sono state fatte negli scorsi anni per alimentare i sogni di promozione della piazza, ma la squadra si è sempre persa nei momenti decisivi, sia ai play-off, come nell'edizione dello scorso anno, sia durante la regular season. Bisognerà invertire la rotta, per il club di casa allo stadio Picco, per raggiungere finalmente un obiettivo che ormai è richiesto da 5 anni nell'ambiente e che coincide con la massima serie. Ricordiamo che i liguri, nel turno precedente, hanno battuto la Reggiana con il punteggio di 3-0, facendo vedere diverse buone cose ed alimentando l'entusiasmo dell'ambiente.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Va infine ricordato che la partita di Coppa Italia tra Sassuolo e Spezia non sarà visibile in diretta tv, di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili per un’eventuale diretta streaming video. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di consultare i portali ufficiali e i profili social collegati di entrambe le squadre per rimanere aggiornati su quanto accade al Mapei Stadium e il risultato live della partita.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Per quanto riguarda le probabili formazioni di questo match, Bucchi pensa ad un 4-3-3 con Consigli in porta, poi Acerbi e Goldaniga al centro con Lirola e Adjapong sugli esterni. A centrocampo il capitano Magnanelli guida il reparto insieme a Mazzitelli e Duncan: in avanti tridente formato da Berardi, Iemmello e Politano.

Dall'altra parte lo Spezia di Gallo scende in campo con un 3-5-2 con Bassi in porta, Giani, Ceccaroni e Terzi in difesa. In mediana Vignali, Sciaudone e Acampora dovrebbero ottenere la meritata conferma, con Migliore e De Col sugli esterni. In avanti Granoche e Forte partono in vantaggio su Soleri e Okereke.

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Ricordiamo poi che la SNAI quota l'1 a 1,65, mentre il segno 2 è quotato 5,50. L'X del pareggio per l'occasione raggiunge quota 3,65. A leggere queste quote pare che il pronostico finale tra Sassuolo e Spezia sia scontato a favore degli emiliani, però ci sbilanciamo nel consigliarvi una doppia chance, X2. Il Sassuolo dopo il cambio in panchina è ancora un cantiere aperto e nonostante la partita si giochi al Mapei Stadium gli uomini di Bucchi faticheranno a portare a casa una vittoria nei 90 minuti regolamentari.

© Riproduzione Riservata.