Spal-Renate/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spal-Renate (LAPRESSE)

Spal-Renate sarà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. La partita si gioca sabato 12 agosto 2017 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, ed è valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia; calcio d’inizio in programma per le ore 20:30. Per la Spal debutto ufficiale nella stagione che segnerà il ritorno in Serie A 49 anni dopo l’ultima volta (annata 1967-1968): i bianco-azzurri allenati da Leonardo Semplici esordiranno nel nuovo campionato domenica 20 agosto, in casa della Lazio (ore 20:45). Prima però c’è una sfida di Coppa Italia da vincere per garantirsi la partecipazione al quarto turno, che si terrà a fine novembre: ricordiamo che la vincente di Spal-Renate farà visita ad una tra Bologna e Cittadella.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita di Coppa Italia tra Spal e Renate, valida per il terzo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Quanto alle probabili formazioni, gli estensi padroni di casa dovrebbero schierarsi in campo con il modulo 3-5-2: a comporre il pacchetto difensivo il portiere Meret, che ha confermato il suo prestito dall’Udinese e i difensori Oikonomou, Vicari e Felipe. Sulla fascia destra Manuel Lazzari, dalla parte opposta Mattiello e a centrocampo Schiattarella, Viviani e Grassi. Il tandem d’attacco infine sarà probabilmente composto da Paloschi e Floccari.

Per il Renate di mister Cevoli previsto invece un 4-3-1-2: tra i pali Di Gregorio, in difesa da destra a sinistra Mattioli, Di Gennaro, Vannucci e Anghileri. A metacampo Pavan fiancheggiato dalle mezzali Simonetta e Palma, mentre Ungaro dovrebbe agire più avanzato in posizione di trequartista. Per la coppia offensiva se la giocano in tre: Lunetta, Guido Gomez (partiti titolari ad Empoli) e Aiman Napoli.

RISULTATI DI SPAL E RENATE IN PRECAMPIONATO

Tempo di partite vere per la Spal che in precampionato ha affrontato nell’ordine Tamai (vittoria 4-0), Campodarsego (altro 4-0) poi Lazio (sconfitta 0-2), Triestina (successo 2-0), il Mestre neopromosso in Serie C (vittoria 3-1), il Perugia (1-1) e infine il Chievo (altro 1-1). Il primo obiettivo stagionale non può che essere la salvezza, idem dicasi per il Renate che prenderà parte al prossimo girone A di Serie C. Nell’ultima stagione la società brianzola è riuscita a togliersi belle soddisfazioni, terminando al decimo posto in stagione regolare (51 punti, a +12 dalla zona retrocessione) e salutando i playoff dopo una dignitosa eliminazione per mano del Livorno (2-1 al primo turno).

Ciononostante, la società non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto con il tecnico Luciano Foschi, che è stato rimpiazzato in panchina da Roberto Cevoli, ex difensore che nell’ultima annata ha allenato prima gli albanesi del Teuta Durazzo e poi la Civitanovese in Serie D. Il nuovo mister è partito con il botto, eliminando il più quotato Empoli nel precedente turno di Coppa Italia: l’emozionante 2-2 dei 120’ minuti il Renate ha avuto la meglio ai calci di rigore, prevalendo con un complessivo 6-5. Ora l’ostacolo Spal che i nerazzurri, pur dovendo rivolgere le maggiori attenzioni al campionato imminente, cercheranno di superare per regalarsi un’altra sfida prestigiosa.

QUOTE E PRONOSTICI SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse propongono dei pronostici a senso unico: snai.it abbassa a quota 1,25 il segno 1 per il successo della Spal, mentre il segno 2 per la vittoria esterna del Renate moltiplicherebbe per 9,75 la vostra giocata. A quota 5,50 invece il segno X per l’eventuale pareggio che rimanderebbe l’esito della partita ai tempi supplementari (2 da 15 minuti ciascuno); in caso di ulteriore parità le squadre procederanno con i calci di rigore.

© Riproduzione Riservata.