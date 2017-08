Teramo Fondi/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Teramo Fondi (LaPresse)

Teramo Fondi, diretta dall’arbitro di Ariano Irpino Michele Di Cairano, è la partita in programma oggi sabato 12 agosto alle ore 18.00 presso lo stadio Gaetano Bonolis e valida per il secondo turno di Coppa Italia Serie C 2017-2018. Il Teramo sta provando a ripartire dopo due stagioni estremamente difficili, segnate dallo scandalo che due anni fa aveva cancellato la prima storica promozione in Serie B del sodalizio abruzzese. Di contro, l'estate del Racing Fondi è stata pazzesca, con la squadra prima ceduta dall'Unicusano, poi accolta dall'ex presidente della Racing Roma, Pezone, che ha provato però a spostare la squadra a Latina, senza riuscire nel suo intento a causa dell'opposizione della Federazione. Alla fine la squadra è rimasta a Fondi sotto la guida di un ex stella del calcio italiano come Giuseppe Giannini in panchina, ma con la consapevolezza di dover riconquistare i tifosi consapevoli del fatto che la proprietà altrimenti avrebbe preso la decisione di far sparire il calcio professionistico a Fondi, per giunta dopo un'ottima stagione che aveva visto l'anno scorso la squadra, sotto la proprietà dell'Unicusano, partecipare ai play off per la Serie B.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

In attesa di poter dare la parola al campo, va detto che la partita di Coppa Italia tra Teramo e Fondi non sarà visibile in diretta tv ma tutti gli appassionati potranno seguire la diretta streaming video dell’evento su Lega Pro channel attraverso il portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi

PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Bonolis di Teramo scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con Calore estremo difensore alle spalle di Ventola sull'out difensivo di destra, Pietrantonio sull'out difensivo di sinistra e il capitano Speranza al fianco di Caidi al centro della difesa. A centrocampo Ilari, De Grazia e Amadio copriranno le spalle a Faggioli, chiamato ad agire da trequartista assieme a Tulli, con Foggia che ricoprirà il ruolo di unica punta. Il Racing Fondi risponderà con Coletta in porta, Pompei esterno destro e Vasco esterno sinistro in difesa, mentre Ricciardi e Vastola saranno i difensori centrali. A centrocampo spazio a De Martino in cabina di regia con Galasso e Tommaselli, in attacco tridente con De Sousa, Artistico e Ciotola.

