Udinese Frosinone/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Udinese-Frosinone, diretta stasera sabato 12 agosto 2017 alle ore 20.45 dall’arbitro Piero Giacomelli, sarà una delle sfide di cartello del terzo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia. I friulani, club ormai da ventidue anni consolidato sul palcoscenico della Serie A, affronteranno i ciociari che dopo la grande beffa della mancata promozione dello scorso anno, sembrano pronti a dare di nuovo l'assalto alla massima serie, che avevano frequentato per la prima volta nella loro storia nella stagione 2015/16.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA, COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video via internet Udinese-Frosinone, sabato 12 agosto 2017 alle ore 20.45, ma gli aggiornamenti in tempo reale saranno comunque disponibili sui siti ufficiali delle due società e su quello della Lega Calcio, ovvero legaseriea.it.

PROBABILI FORMAZIONI

Alla Dacia Arena scenderanno in campo queste probabili formazioni: l'Udinese schiererà Scuffet tra i pali, Widmer in posizione di terzino destro e Pezzella in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Danilo e Nuytinck. A centrocampo De Paul sarà impiegato come laterale di destra e Matos come esterno mancino, mentre Halfredsson farà coppia con Balic nella zona centrale della mediana. In attacco, confermata la coppia Thereau-Lasagna, già schierata titolare nel Trofeo Quinocho contro il Celta Vigo.

Risponderà il Frosinone con Zappino tra i pali e una difesa a tre collaudata già nello scorso campionato di Serie B e composta da Ariaudo, Terranova e Krajnc. A centrocampo Crivello presidierà la fascia destra e Paganini la fascia sinistra, con Sammarco e Mirko Gori centrali della linea a quattro sulla mediana. In attacco, tridente pesante col nuovo acquisto Ciano al fianco di Dionisi e di Daniel Ciofani.

I RISULTATI DI UDINESE FROSINONE

Gialloazzurri che hanno già esordito domenica scorsa in Tim Cup, affrontando la sfida contro il Pisa vinta di misura in trasferta grazie alla rete messa a segno dal centravanti Daniel Ciofani. Come le altre squadre di Serie A impegnate in questo terzo turno della competizione, l'Udinese farà invece il suo esordio stagionale dopo un precampionato contraddistinto da diversi test amichevoli internazionali.

I friulani hanno pareggiato due a due contro i turchi del Kayserispor, vinto due a uno contro una formazione neopromossa in Premier League, l'Huddersfield, pareggiato uno a uno contro una formazione neopromossa in Bundesliga, l'Hannover. Quindi, hanno perso due a uno l'amichevole contro gli olandese dell'AZ Alkmaar e battuto ai calci di rigore gli spagnoli del Celta Vigo. Una preparazione importante in vista di una stagione alla quale i bianconeri chiederanno qualcosa di più dopo due annate abbastanza opache.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Udinese comunque favorita dai bookmaker, nonostante l'organico del Frosinone sia considerato uno di quelli di maggior qualità del campionato cadetto. Vittoria interna friulana quotata 1.65 da Unibet, mentre William Hill offre a 3.80 la quota relativa al pareggio e Bet365 a 5.50 la quota per il successo esterno dei ciociari alla Dacia Arena.

