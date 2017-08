Usain Bolt/ Diretta staffetta 4x100 metri streaming video e tv: orario e risultato live Mondiali atletica 2017

Usain Bolt (foto LaPresse)

Torna in pista oggi Usain Bolt, per l’ultima volta nella sua carriera: la staffetta 4x100 metri sarà dunque il piatto forte della giornata odierna, sabato 12 agosto, ai Mondiali di atletica 2017 che si chiuderanno domani a Londra. Diamo allora innanzitutto gli appuntamenti per seguire quella che sarà l’ultima gara della carriera del fenomenale velocista giamaicano: alle ore 11.55 italiane (le 10.55 britanniche) ci sarà il passaggio obbligato delle batterie, poi per le otto migliori squadre ecco l’appuntamento più atteso, la finale che decreterà la nazione più veloce del mondo nella completezza della sua formazione. Una scarica di adrenalina che chiuderà la serata allo stadio Olimpico di Londra, in programma alle ore 22.50 italiane come ultima gara della serata, posizione d’onore che celebrerà in modo ancora più evidente l’addio di una leggenda dello sport mondiale come Usain Bolt. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING RAI LA FINALE DELLA STAFFETTA 4X100 METRI CON BOLT AI MONDIALI DI ATLETICA 2017 (ore 22.50)

LA GARA

Tra le batterie e la finale si può cambiare formazione, anzi per le Nazioni più forte è prassi comune non far sprecare energie ai big già nel primo turno. Questo discorso doveva valere anche per la Giamaica, infatti in origine Usain Bolt non avrebbe dovuto prendere parte alla batteria mattutina. I risultati dei velocisti giamaicani sono però stati piuttosto deludenti e di conseguenza è stato deciso che Bolt correrà anche la batteria, per non correre alcun rischio. Dopo la doppietta firmata da Justin Gatlin e Christian Coleman nella gara individuale, sono infatti gli Usa i favoriti sulla carta, mentre la Giamaica deve cercare il riscatto e non lascerà nulla al caso a cominciare già dalle batterie. Purtroppo invece non sarà in gara l’Italia, che non è riuscita ad entrare fra le migliori 16 staffette nella lista dei tempi del 2017, requisito necessario per partecipare ai Mondiali nella 4x100.

COME VEDERE LA FINALE DELLA 4x100 IN STREAMING VIDEO E TV

La finale della staffetta 4x100 metri maschili con Usain Bolt sarà visibile in diretta tv, come tutti i Mondiali di atletica 2017 a Londra, sia sulla Rai sia su Eurosport. Per la precisione i canali di riferimento saranno Rai Due per quanto riguarda la tv in chiaro, Eurosport 1 per il canale tematico visibile sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Al mattino invece la batteria sarà visibile su Rai Sport + HD e su Eurosport 1. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING RAI LA FINALE DELLA STAFFETTA 4X100 METRI CON BOLT AI MONDIALI DI ATLETICA 2017 (ore 22.50)

© Riproduzione Riservata.