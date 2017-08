ATP MONTREAL/ Diretta Federer-Zverev, finale info streaming video e tv: chi sarà il vincitore?

Roger Federer (Foto Lapresse)

L'ATP Montreal e il WTA di Toronto, eventi distinti ma entrambi facenti parte della Rogers Cup 2017, giungono oggi a conclusione. Al termine di una settimana di tennis che ha riservato non poche sorprese, tanto in ambito maschile quanto in ambito femminile, agli atti finali del torneo arrivano gli interpreti che durante i vari turni d'avvicinamento hanno destato le impressioni migliori. Partiamo dall'analizzare la finale del Master 1000 di Montreal, un Federer-Zverev che non può non portare a pensare che si ci trovi di fronte alla sfida tra il numero 1 di oggi e il numero 1 del futuro. Roger non è ancora riuscito a riacciuffare le leadership nella classifica ATP, ma i dati parlano chiaro: le vittorie agli Australian Open e a Wimbledon, gli unici 2 Slam disputati, lo eleggono di diritto miglior giocatore dell'anno. In questo torneo ha lasciato per strada un solo set, contro l'indomito David Ferrer, che in campo ha dato l'anima per provare ad evitare il 17-0 nei confronti diretti con l'elvetico dovendo arrendersi allo strapotere di Sua Maestà. Né contro Bautista, né contro Haase, Federer ha mostrato altri segni di cedimento. Federer arriva alla partita di oggi inevitabilmente da favorito. Attenzione però a sottovalutare Alexander Zverev: il tedesco in campo sa eseguire tutti i colpi. Non sente la pressione, semmai vive ancora alcuni passaggi a vuoto, ma il più delle volte è in grado di porvi rimedio. L'avversario più ostico sulla strada verso la finale è stato senza dubbio Richard Gasquet, cui Zverev è riuscito ad annullare due match point sul finire di un match per certi versi epico. Poi, con l'intervallo di Anderson in mezzo, il tedesco ha fatto fuori due colleghi della cosiddetta Next Gen: prima Nick Kirgyos, poi il beniamino di casa Shapovalov, il legend killer che trascinato dal pubblico canadese aveva già eliminato gente come Del Potro e Nadal. Chi vincerà oggi tra Federer e Zverev: quando Roger è in campo non si può non considerarlo favorito, ma i precedenti sono in perfetto equilibrio con 2 vittorie per parte.

WOZNIACKI-SVITOLINA, FINALE FEMMINILE

In campo femminile la sfida per il successo al WTA Toronto è fra Elina Svitolina e Caroline Wozniacki. Parliamoci chiaro: non siamo di fronte a due delle giocatrici più entusiasmanti dal punto di vista tecnico e tennistico. L'ucraina e la danese, però, sono di certo fra le interpreti più costanti e preparate atleticamente del circuito. Fargli un punto non è facile per nessuno, sfondare il muro è complicato senza prima aver costruito il punto spedendo la pallina sugli angoli. Servono regolarità e costanza per batterle, doti che le avversarie delle due finaliste non hanno saputo dosare a dovere finendo per essere eliminate. La Svitolina ha avuto la meglio su avversarie eccellenti: dopo aver eliminato al primo turno Daria Kasatkina, ha estromesso nell'ordine Venus Williams, Garbine Muguruza e Simona Halep. Sulla carta, soltanto su quella, quella di oggi è la partita più semplice. Non ditelo però a Caroline Wozniacki, che per arrivare a questa finale ha faticato non poco, e difficilmente reciterà il ruolo della comparsa. L'ex numero 1 del mondo, dopo un esordio semplice contro l'Alexandrova, ha fatto fuori Radwanska, Pliskova e Stephens: biglietti da visita che non potranno non mettere in guardia la Svitolina. Pronostico? Difficile a farsi: ci aspettiamo una lotta in tre set.

COME VEDERE LE FINALI DI MONTREAL E TORONTO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La finale femminile del WTA Toronto Wozniacki-Svitolina andrà in scena alle ore 19:30. A trasmetterla in diretta sarà Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 di Sky, che ha seguito tutte le fasi del torneo. Per quanto riguarda la finale dell'ATP Montreal fra Roger Federer e Alexander Zverev l'appuntamento è invece per le ore 22. In questo caso la diretta tv dell'evento verrà trasmessa da Sky Sport, canale 201 del telecomando. Gli abbonati alla piattaforma satellitare avranno modo di seguire in diretta streaming video la partita anche da tablet, pc e smartphone grazie all'applicazione Sky Go.

