Barcellona Real Madrid/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Barcellona-Real Madrid (LAPRESSE)

Barcellona-Real Madrid, gara di andata della Supercoppa di Spagna 2017, sarà diretta dall’arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea: appuntamento allo stadio Camp Nou dalle ore 22:00 di domenica 13 agosto. La stagione calcistica spagnola si apre ufficialmente con l’appuntamento più atteso: un doppio Clasico tra le grandi rivali di sempre, Barcellona e Real Madrid, per l’assegnazione della Supercoppa numero 32Il return match è in programma mercoledì (16 agosto) al Santiago Bernabeu, il doppio confronto terrà conto dei gol in trasferta.

BARCELLONA-REAL MADRID, DIRETTA LIVE

Il Barcellona detiene il trofeo avendo battuto il Siviglia nell’edizione scorsa, con un complessivo 5-0 (0-2 nell’andata al Pizjuan e 3-0 nel ritorno casalingo); inoltre i catalani hanno conquistato la Copa del Rey 2016-2017 superando in finale la rivelazione Alaves per 3-1. In quel match andò a segno anche il brasiliano Neymar, che ha da poco lasciato la squadra in direzione PSG sancendo il nuovo trasferimento più costoso nella storia del calcio; il club parigino infatti ha deciso di versare al Barcellona la clausola di rescissione presente nel contratto dell’attaccante, pari a 222 milioni di euro. Un’operazione che ha fatto discutere ma che in sostanza ha privato i blaugrana di uno dei titolari migliori, capace di totalizzare 105 gol in 4 stagioni al Camp Nou.

Ora la società è alla ricerca di un sostituto che possa ricostituire un tridente d’attacco da sogno: gli obiettivi principali rimangono il brasiliano Coutinho, ex interista ed attuale numero 10 del Liverpool e il classe 1997 Ousmane Dembelé, francese in forza ai tedeschi del Borussia Dortmund. Il Real Madrid invece si presenta alla Supercoppa di Spagna in qualità di vincitore dell’ultima Liga spagnola, conquistata con 93 punti e un vantaggio di +3 proprio sul Barça, che ha registrato un attacco migliore (116 gol contro i 106 delle Merengues) e subito meno reti (37-41) ottenendo però una vittoria in meno.

DOVE VEDERE LA FINALE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

L’andata della Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv sul canale NOVE HD, visibile al numero 9 del digitale terrestre e al numero 145 del bouquet Sky: collegamento dalle ore 21:50 e dalle 22:00 la telecronaca a cura di Federico Zanon, con il commento tecnico di Carlo Pizzicori. Non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Barcellona del nuovo mister Ernesto Valverde manterrà il suo modulo recente ovvero il 4-3-3. Davanti al portiere tedesco ter Stegen i difensori centrali saranno Mascherano e Piqué, a completare la linea di terzini Nelson Semedo (a destra, ballottaggio aperto con Sergi Roberto) e Jordi Alba (sinistra). A centrocampo previsti Iniesta, Busquets e il croato Rakitic, mentre il trio offensivo vedrà in azione il turco Arda Turan, Messi e l’uruguaiano Luis Suarez.

Per il Real Madrid il dubbio maggiore riguarda Cristiano Ronaldo, che ha goduto di vacanze extra dopo la Confederations Cup di giugno e si è aggregato al gruppo da una settimana scorsa; non a caso nella Supercoppa Europea il portoghese è partito dalla panchina. Difficile però che Zidane non lo schieri tra i titolari al Camp Nou: CR7 dovrebbe fare reparto assieme a Benzema e Bale, in alternativa spazio ad Isco in posizione di trequartista. Centrocampo affidato a Modric, Casemiro e Kroos che ormai funzionano a memoria, in difesa invece giocheranno Carvajal a destra, Marcelo sul lato sinistro e la coppia Sergio Ramos-Varane davanti al portiere Keylor Navas.

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

I Blancos allenati da Zinedine Zidane sono inoltre freschi di trionfo nella Supercoppa Europea, la quarta nella storia del club vinta a spese del Manchester United con il punteggio di 2-1: decisive le reti di Casemiro e di un Isco apparso già in ottima forma. Per la partita di andata al Camp Nou, le agenzie di scommesse favoriscono in ogni caso il Barcellona: su snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria dei catalani a quota 1,90, poi il segno X per il pareggio a 4,00 e il segno 2 per il successo del Real Madrid a 3,50. Opzione Under a quota 2,65, Over a 1,43, Gol 1,40 e NoGol 2,75.

