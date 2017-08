Bisceglie Monopoli/ Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Bisceglie Monopoli (LaPresse)

Bisceglie Monopoli, diretta dall’arbitro Gianpiero Miele, è la partita in programma oggi domenica 13 agosto alle ore 20.30 e valida per il secondo turno della Coppa Italia Serie C 2017. Il triangolare del girone H ha già visto andare in scena la sua prima partita, col Bisceglie appena tornato tra i professionisti che è caduto di misura sul campo dell'Andria. Poco male per i nerazzurri, che stanno vivendo l'avventura in Coppa Italia innanzitutto per scaldare i motori in vista di un ritorno in Serie C atteso da molti anni e finalmente concretizzatosi dopo la vittoria nello scorso torneo di Serie D.

L’ambito traguardo era stato raggiunto dopo un lungo e appassionante testa a testa contro i romani del Trastevere che a un certo punto sembravano avere in pugno la situazione e che invece hanno mancato d'un soffio l'obiettivo, facendosi superare in extremis proprio dai pugliesi. Il Monopoli invece ha vissuto in Lega Pro una stagione estremamente sofferta: dopo un ottimo avvio i Gabbiani si sono ritrovati in caduta libera, costretti a guardare in faccia lo spettro della retrocessione poi evitato, restando fuori dalla zona play out, grazie al pareggio senza reti all'ultima giornata della regular season, nello scontro diretto casalingo contro l'Akragas. Per il Monopoli una ripartenza nella nuova stagione nella speranza di poter soffrire meno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Va poi detto che la partita tra Bisceglie e Monopoli, non sarà disponibile in diretta tv, ma sarà visibile solo in diretta streaming video via internet per coloro che effettueranno l’iscrizione al portale sportube.tv, che detiene i diritti della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie si fronteggeranno queste probabili formazioni: padroni di casa nerazzurri schierati con Crispino a difesa della porta, Pigliavacca terzino destro e Diallo terzino sinistro in una linea difensiva a quattro con Petta e Markic schierati come centrali. Bljat e Vrdojak a centrocampo affiancheranno Lugo nel terzetto titolare, sul fronte offensivo giocheranno invece titolari nel tridente d'attacco Gabrielloni, Jovanovic e Montinaro. La risposta del Monopoli sarà affidata a Breza come estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Lanzolla, Ricci e Bei. Rota avrà il compito di presidiare la fascia destra e Mercadante sarà invece l'esterno laterale mancino, con Russo, Zampa e Rota centrali sulla mediana. In attacco, conferma per itandem Paolucci-Genchi già visto in amichevole.

© Riproduzione Riservata.