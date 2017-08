Catania Sicula Leonzio/ Streaming video Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Catania Sicula Leonzio (LaPresse)

Catania Sicula Leonzio diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta è la partita in programma oggi domenica 13 agosto alle ore 20.30 presso lo stadio Angelo Massimino e valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. Un derby siciliano estremamente interessante che mette di fronte due realtà decisamente diverse: da una parte il rinnovato Catania di Cristiano Lucarelli, che dopo aver fatto bene a Messina l'anno scorso, a prescindere dalle disavventure societarie del club peloritano, resta ad allenare in Sicilia col Catania che per il terzo anno consecutivo si trova invischiato in terza serie, nella speranza di dare presto la scalata alla Serie B dopo le due stagioni precedenti contraddistinte da problemi e penalizzazioni.

La Sicula Leonzio, che in panchina presenta proprio un ex Catania come Pino Rigoli, riparte tra i professionisti dopo un quindicennio d'assenza, quando l'ex Atletico Leonzio divenne Atletico Catania, dando vita con i rossoazzurri a quello che fu battezzato come il 'derby dell'Elefantino', in onore del simbolo della città di Catania. Ora il club mantiene le sue radici fisse nella cittadina di Lentini, dopo la vittoria nel campionato di Serie D nella passata stagione, ed affronterà la nuova Serie C con la salvezza come obiettivo primario da raggiungere, a prescindere da ciò che potrà arrivare strada facendo. Nel precampionato il Catania è reduce da un successo contro la Reggina, squadra contro la quale la Sicula Leonzio, sempre in amichevole, ha ottenuto un pareggio dopo aver perso nel test contro il Crotone.

DOVE VEDERLA IN INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Ricordiamo in attesa di poter dare la parola al campo che la partita tra Catania e Sicula Leonzio non sarà visibile in diretta tv, ma tutti gli appassionati potranno seguire la partita di Coppa Italia serie C in diretta streaming video collegandosi al sito ufficiale Lega Pro Channel sul portale sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi.

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI

Vediamo ora le probabili formazioni allo stadio Massimino di Catania. i Rossoazzurri padroni di casa dovrebbero scendere in campo schierati dal tecnico Cristiano Lucarelli con il 3-5-2: Pisseri giocherà a difesa della porta alle spalle della difesa a tre composta da Aya, Tedeschi e Marchese, mentre gli esterni laterali saranno Esposito sulla fascia destra e Semenzato sulla fascia sinistra, con Mazzarani, Lodi e Caccetta che saranno invece impiegati sulla mediana nella zona centrale del campo. In attacco faranno coppia nel tandem offensivo Anastasi e Russotto. La Sicula Leonzio risponderà con Narciso in porta, Giuliano schierato in posizione di terzino destro e Squillace in posizione di terzino sinistro, mentre Monteleone e Camilleri saranno i due difensori centrali. A centrocampo terzetto titolare composto da Marano, Russo e Cozza, in avanti nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Bollino, D'Amico e Ferriera. Pino Rigoli per la Sicula Leonzio opterà per un 4-3-3 come modulo di partenza.

