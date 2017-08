Cuneo Monza/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Cuneo Monza (LaPresse)

Cuneo Monza, diretta dall’arbitro Marco Ricci, è la partita in programma oggi domenica 13 agosto 2017 alle ore 17.00 e valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. La sfida di questa sera si annuncia come un faccia a faccia tra due squadre reduci nella vittoria dell'ultimo campionato di Serie D, nonostante la militanza in terza serie dei due club negli ultimi anni sia stata abbastanza assidua. Il Cuneo è tornato in Serie C dopo un appassionante testa a testa con il Varese nella scorsa stagione, con i lombardi preceduti di tre punti, mentre il Monza ha invece vinto il suo raggruppamento con un margine ancor più ampio, chiudendo sette punti davanti al Ciliverghe Mazzano e festeggiando il ritorno fra i professionisti con largo anticipo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Va poi detto che per la partita tra Cuneo e Monza non è stata prevista alcuna diretta tv, ma gli appassionati potranno seguire il match in diretta streaming video sul canale ufficiale “Lega Pro” sul potale sportube.tv a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa scenderanno in campo con Stancampiano a difesa della porta, Quitadamo esterno laterale di destra in difesa e Lomolino esterno mancino, mentre i due centrali della retroguardia saranno A. Cristini e Conrotto. Terzetto di centrocampo formato da Secondo, Pellini e M. Cristini, mentre in attacco giocheranno Gerbaudo, Anastasia e Zamparo nel tridente offensivo. Il Monza risponderà con Liverani tra i pali, Adorni in posizione di terzino destro e Tentardini in posizione di terzino sinistro, mentre Riva e Caverzasi comporranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo, gli esterni laterali saranno Giudici sull'out di destra e D'Errico sull'out di sinistra, mentre Guidetti e Galli si muoveranno nella zona centrale della linea mediana: in attacco, spazio al duo Cori-Palazzo.

SFIDA TRA DUE NEOPROMOSSE IN SERIE C

Si tratta di due formazioni che vogliono lasciare il segno nella prossima stagione, i monzesi provando a dimenticare anni difficili, pieni di guai societari e di problematiche hanno reso lontanissimi gli anni gloriosi della Serie B, in cui i brianzoli restano una delle squadre con il maggior numero di presenze. Per i piemontesi, il ritorno in Serie C è stato sicuramente un segnale importante, per la voglia di non essere una meteora nel panorama del professionismo italiano. Nel triangolare del primo turno di questa Coppa Italia di Serie C 2017-2018, Monza e Cuneo sono state inserite nel girone C con la Carrarese. Il primo confronto tra i brianzoli e i toscani (che riposeranno in questo weekend) si è concluso con il punteggio di zero a zero.

